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  4. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken sözler: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken sözler: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 23:21 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı bir programda, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu değerlendirdi. Ciddi hatalar yapılmaması halinde vakaların hızla azalacağını belirten Ceyhan, "6 hafta sonra yeni vaka sayısı 100'e inebilir" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken sözler: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, alınan tedbirlere sıkı bir şekilde uyulması ve arada dalgalanmaların büyük olmaması halinde 6 hafta içinde vaka sayısının 100'e inebileceğini söyledi.

Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

Şu andaki bu azalma böyle devam ederse, 5 binlerden binlere kadar inen süre kadar kısa sürmesini beklemiyoruz. Çünkü belirtisiz insanların vakaya neden olduğu bir döneme gireceğiz. Onları bulmak hastaları bulmak kadar kolay olmayacak. Öyle olduğu için yavaş yavaş azalacak. Bu şekilde devam eder ve arada dalgalanmalar büyük olmazsa 6 hafta civarında vaka sayısı 100'e iner.

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