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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan yeni aşı kararıyla ilgili dikkat çeken yorum

16.08.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşısıyla ilgili yeni kararlarını değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Sadece PCR testi pozitif olanlara 3 ay yerine 1 ay sonra aşılamayı aylardır öneriyoruz, duyulmuyordu. Şimdi çıkmış karar. Arada bu nedenle hastalananlara yazık oldu" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsü aşılaması ile ilgili takviminde güncelleme yaptı. Buna göre tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter'dan yaptığı açıklamada “2 doz Sinovac olanlara 3. Doz Sinovac daha iyi açıklamasından sonra, Sinovac'ı ABD, Avrupa Birliği tanımıyor; 2 doz daha Biontech olabilirsiniz açıklaması işleri daha karışık hale getirdi” ifadelerini kullandı.

"AYLARDIR ÖNERİYORUZ, DUYULMUYOR"

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şu ifadeleri kullandı:

-12-15 yaş arası kronik hastalığı olanlara, 15 yaş üzerinde herkese aşılana başlamış. (Gerekli olduğunu söylüyorduk)

-Aşı pasaportunda 2 doz mRNA aşısı istenmesi gerekçe gösterilerek 4. Doz Biontech uygulanabilecek.

-Aşı pasaportuna ihtiyacınız yoksa, dışında koruyuculuğu artırmak için yaptırmak gereksiz.

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-2 doz Sinovac olanlara 3. Doz Sinovac daha iyi açıklamasından sonra, Sinovac'ı ABD, Avrupa Birliği tanımıyor; 2 doz daha Biontech olabilirsiniz açıklaması işleri daha karışık hale getirdi.

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-Umarım bu kez de Sinovac ve yerli aşı talebi olumsuz etkilenmez. Sadece PCR testi pozitif olanlara 3 ay yerine 1 ay sonra aşılamayı aylardır öneriyoruz, duyulmuyordu. Şimdi çıkmış karar. Arada bu nedenle hastalananlara yazık oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ceyhan koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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