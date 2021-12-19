Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medyadan açıkladı! "Beklenen etkiyi sağlamadı"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınına karşı aşılama süreçleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

"BEKLENEN ETKİYİ SAĞLAMADI"

Ceyhan paylaşımlarında şunları ifade etti:

"2-4 yaşındaki çocuklara uygulanan 1/10 oranında azaltılmış antijen içeren mRNA aşısı beklenen etkiyi sağlamadı. Görünen o ki, küçük çocuklara uygun bir aşı gecikecek. Dolayısıyla küçük çocukları maske, mesafe, kapalı ortamlardaki kalabalıklaşmadan uzak tutmalıyız.

Küçük çocukların aileleri de en az 3 doz aşılanmalı ve virus bulaşından korunmak için önlemlere çok iyi uymalıdır."

2-4 yaşındaki çocuklara uygulanan 1/10 oranında azaltılmış antijen içeren mRNA aşısı beklenen etkiyi sağlamadı.

Görünen o ki, küçük çocuklara uygun bir aşı gecikecek. Dolayısıyla küçük çocukları maske, mesafe, kapalı ortamlardaki kalabalıklaşmadan uzak tutmalıyız. pic.twitter.com/7CDWVvHZEj — Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) December 18, 2021



