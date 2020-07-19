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  4. Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'ndan sert sözler: Be kuş beyinli yaratık

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'ndan sert sözler: Be kuş beyinli yaratık

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 22:39 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maske takmasını örnek göstererek birliktelik çağrısı yaptı. Çilingiroğlu yapılan eleştirilere yönelik ise "Cumhurbaşkanımız maskelerini takmış bizlerde hepimiz takalım dedim. Be kuş beyinli yaratık bunun neresini politika ediyorsun. Senin gibilere aynen bunu söylüyorum." sözleriyle tepki gösterdi.

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'ndan sert sözler: Be kuş beyinli yaratık

ABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önlem için maske takmasını örnek gösterdi. Çilingiroğlu yapılan eleştirilere yönelik ise sert ifadeler kullandı.

"ZAMAN BİRLİKTELİK ZAMANI"

İşte Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nun o paylaşımı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızında bir örnek lider olarak maske taktıklarını gören milletimiz lütfen tedbirlere ve maske kurallarımıza çok dikkat ederek şu aşı ve virüsü kesin tedavi edecek ilaçlar çıkana denk uyalım. Zaman birliktelik zamanı.

Rahmetli Süleyman Demirelle Washington DC’ye geldiklerinde konuşmuştuk. O zamanlar ABD’den Türkiye’ye haftada bir iki uçak kalkarken şimdi LA, San francisco, houston, chicago, boston, NY birden fazla. Abi olay şu şımarık çocuklar olur doyumsuz içi nefret kin dolu ukala negatif.

"BE KUŞ BEYİNLİ YARATIK"

Bunu sadece kuru muhalefet yapmak isteyen TAŞ bak TAŞ kafalılara söylüyorum. Cumhurbaşkanımız maskelerini takmış bizlerde hepimiz takalım dedim. Be kuş beyinli yaratık bunun neresini politika ediyorsun. Senin gibilere aynen bunu söylüyorum geldin yenildin ama hep."


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