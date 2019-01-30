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Prof. Dr. Metin Akar’ın hat çalışmaları AKSM’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 12:45 | Son Güncelleme

İstanbul Aydın Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof.

İstanbul Aydın Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Akar, hat çalışmalarını Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturdu.
Uzun yıllar hat alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Prof. Dr. Metin Akar, ilk kişisel sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Sergi açılışına İAÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Rahime Nükhet Çıkrıkçı, öğretim üyeleri , STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
28 Ocak’a dek izlenebilir
Kufi tarzda eserler veren Prof. Dr. Metin Akar, “ Zamanında kufi yazıyı hiç sevmezdim. Cahillik işte. Kazablanka’da bir hanım sanatçı sergi açmıştı. Kufi yazıyordu. Üç defa o sergiye gittim. Neden ilgi gösteriliyor ve güzel diye merak ediyordum. Anlamak için gittim. Orda bana neden 3. kez geliyorsun diye sordular. Kufi yazının farkını anlattılar. 1988’den bu yana kufi yazı üzerine çalışıyorum” diye konuştu.
Sanatçının 44 eserinin yer aldığı sergi 28 Ocak’a dek AKSM’de izleyiciyle buluşacak.

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