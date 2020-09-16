Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan grip ve zatürre aşısı için kritik açıklama

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, zatürre aşısının 65 yaş üzeri kronik hastalığı olan bireylere yapılması gereken bir aşı olduğunu söyledi. Kronik hastalığı olan bireylerin kendi hekimlerine mutlaka danışması gerektiğini belirten Prof. Dr. İlhan, "Örneğin, hiper tansiyonu varsa kardiyoloğa, böbrek hastalığı varsa nefroloğa ya da diyabeti varsa endokrin uzmanına danışmalılar. Eğer hekimlerine ulaşamıyorlarsa ya da hekimleri farklı yerlerdeyse veya kendilerinde bir kronik hastalığı olduğunu düşünüyorlarsa, mutlaka aile hekimine danışarak bu aşıyı olmalılar. Herkes 'ben zatürre aşısı yaptırayım' düşüncesinde olmamalıdır. Kriteri sağlayan vatandaşlara yapılmalıdır. 65 yaş üzerinde olup da, kronik hastalığı olan bireylere öncelik verilmesi gerekir. Hiper tansiyon, şeker hastalığı, kronik akciğer hastalıkları ve kalp hastalığı olan kişilere öncelik verilmesi gerekiyor. Aile hekimlerimiz zaten bu konuda bilgi sahibidir" dedi.

'65 YAŞ ALTI KRONİK HASTALAR DA YAPTIRMALI' Prof. Dr. Ünal, zatürre aşısının mevsimi itibarıyla her zaman yapılabilir bir aşı olduğuna dikkat çekerek, "Zatürre aşısını 65 yaş üzeri kronik hastalığı olan bireyler ve bu yaş üzeri diğer bireyler de kronik hastalığı olmasa da aşıyı yaptırabilir. Ancak 65 yaş altı kronik hastalığı olan bireyler varsa, örneğin tip-1 diyabet, hiper tansiyon, aterosklerotık kalp hastalığı olan 65 yaş altı bireylerin de zatürre aşısı yaptırmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı. 'GRİP AŞISI, HASTALIĞA YAKALANMADAN ÖNCE YAPILMALI' Prof. Dr. İlhan, grip aşısının ise, Eylül ayı sonu Ekim ayı başı itibarıyla geleceğini anımsatarak, "Ekim ayı içerisinde en geç Kasım ayı başında grip aşısının yapılması doğru olur. Grip vakaları o dönemde başlıyor. Hastalığa yakalanmadan önce hareket edilmesi gerekiyor. Ne grip aşısı ne de zatürre aşısı koronavirüs aşısı değildir. Aile hekimlerimizde şöyle sözler duyuyorum; 'vatandaşlar koronavirüs aşısı bulundu diye bize geliyorlar, zatürre ve grip aşısı istiyorlar'. Bu aşılar koronavirüs aşısı değildir. Koronavirüs ile ilgileri yok. Sadece kişileri, koronavirüsün de hedef organı akciğer olduğu için akciğeri zatürre ve grip hastalığından koruyup, genel durumun daha iyi olmasını sağlayan aşılardır" dedi.