Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: ‘Birçok ilçeye göre zemini çok sağlam’

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin 25. yıl dönümü vesilesiyle, Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen, "Çekmeköy'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy" başlıklı konferans düzenlendi. Turgut Özal Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansta, önde gelen jeolog ve deprem bilimcilerinden biri olan Prof. Dr. Naci Görür konuşma yaptı. Prof. Dr. Naci Görür, konuşmasında beklenen İstanbul depremi hakkında ve Çekmeköy'ün deprem riski ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

‘‘ÇEKMEKÖY’ÜN DEPREMDEN ETKİLENME RİSKİ DÜŞÜK’’

Konferansta, İstanbul'da beklenen büyük depremin Çekmeköy üzerindeki muhtemel etkilerini değinen Görür, Çekmeköy'ün zemin yapısının İstanbul'da diğer ilçelere göre daha güvenli olduğunu, bölgenin depremden etkilenme riskinin daha düşük olduğunu ifade etti. Ayrıca, Prof. Dr. Görür, Çekmeköy'ün zemin yapısının, depremler sırasında yapısal hasarı azaltacak nitelikte olduğunu ve bu durumun ilçenin deprem güvenliği açısından önemli bir avantaj sağladığını söyledi.

‘‘DEPREME ÖNCEDEN PLANLAMA VE HAZIRLIK YAPILMALI’’

Olası deprem İstanbul depremi öncesinde hem belediyelerin hem de devletin gerçekleştirmesi gereken hazırlıkların olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Görür, yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların deprem öncesinde hazırlıklarını güçlendirmesi gerektiğini belirterek, deprem güvenliğini artırmak için alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler verdi. Bu bağlamda, altyapı sorunları, ulaşım zorlukları ve ekonomik sıkıntılar gibi sorunların etkilerini en aza indirmek için önceden planlama ve hazırlık yapılmasının şart olduğunu vurguladı.

‘‘İSTANBUL BU DEPREME HAZIR DEĞİL’’

Prof. Dr. Naci Görür, 1999 depremine değinerek şu açıklamalarda bulundu;

“Şimdi İstanbul deprem bekliyor bunu biz 1999 depreminden sonra hemen ilan ettik. Aradan 25 sene geçti, siz bana bir bilim adamı olarak sorsanız İstanbul depreme hazır mı? Cevap hayır ama İstanbul'da bir çalışma yapılmadı mı? Çok şey yapıldı ama yapılanlar yapılması gerekenlerin yanında yetersiz dolayısıyla İstanbul bu depreme hazır değil. İstanbul'da bu deprem Marmara denizinin içerisinde olacak bu deprem muhakkak olacak sebebi şu 1912 yılında Marmara'nın batısında Tekirdağ Şarköy'de deprem oldu. 1999 yılında da Kocaeli Değirmendere depremi var. İkisinin arası 160 KM de 1766 yılında beri deprem yok.''

'BUNU YAPARSAK İSTANBUL'U DEPREME HAZIRLARIZ'

Denizin içerisindeki fay biz ona kabaca Marmara Fayı desek Marmara Fayı normal deprem üretme periyoduna değinen Görür, ''Tekerrürü 250 sene, 1766'nın üzerine 250 sene koyduğumuzda 2016 yapar. Fayın deprem üretme, tekerrür etme zamanı da dolmuş. Bir de burası sismik boşluk batısında 1912 de deprem olmuş. Doğusunda deprem olmuş Kocaeli depremi 1999 yılında ikisinin arası boşluk. Muhakkak kırılması gerekir, Bu durumda İstanbul'u depreme hazırlamak lazım. İstanbul'u depreme hazırlamak kavgayla gürültüyle olmaz. Vatandaşın can güvenliği, çoluğu, çocuğu buna hiçbir zaman da cevaz vermez. Büyük zayiat vermememiz için hükümetiyle, muhalefetiyle, halkıyla kol kola gitmemiz gerekiyor. Bunu yaparsak İstanbul'u depreme hazırlarız. Bunu yapmazsak da emin olun işi beceremeyiz” diye açıkladı.

‘‘DEPREME KARŞI HAZIRLIKSIZ OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK İNSAN KAYBIMIZ OLDU’’

Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma (ÇEKUT) ekibinin İzmir Depremi, Kahramanmaraş Depremi 17 Ağustos Gölcük Depremi'ndeki arama-kurtarma çalışmalarına dair fotoğraf sergisini gezen Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “6 Şubat depremlerinde büyük bir felaket yaşadığımız doğru ama asrın felaketi olduğuna ben katılmıyorum. Bundan daha büyük depremler oldu. 9 şiddetinde hatta 9 şiddetinin üzerinde depremler oldu. Bizim depreminiz 7.8 seviyesinde oldu. Dolayısıyla büyük bir deprem geçirdik. Bu depreme karşı hazırlıksız olduğumuz için çok insan kaybımız oldu, büyük bir yıkım yaşadık” dedi. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır