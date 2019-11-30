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Prof. Dr. Naci Görür'den İBB'ye sitem

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 16:15 | Son Güncelleme

İstanbul DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenecek Deprem Çalıştayı'na davet edilmediğini duyuran Prof.Dr.

İstanbul DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenecek Deprem Çalıştayı'na davet edilmediğini duyuran Prof.Dr. Naci Görür tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi.
Ünlü deprem uzmanı Prof.Dr. Naci Görür, İBB tarafından pazartesi günü düzenlenecek deprem çalıştayına çağırılmadığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Görür, "Dün öğrendim ki beni organizasyonun içine hiç bir şekilde koymamışlar. Ne bilim kuruluna, ne moderatör olarak ne de konuşmacı olarak... Elbette ki ben kişisel olarak bunu önemsemiyorum. Ama burada hizmet, emek, katkı, etik, liyakat ve hak gibi insanı insan, toplumu toplum yapan değerler göz ardı edildiği için itiraz ediyorum. Onun için sizlere yazıyorum. Marmara depreminin tartışıldığı bir oturuma çağırmadığınız Naci Görür 1999 deprem öncesinde ve 1999 deprem sonrasında Marmara'da yapılmış tüm araştırmaları koordine etmiş, araştırıcı olarak görev almış, yayın yapmış, ortak yayınlarda yer almış, konferanslar düzenlemiş, konferanslara katılmış, bu çalışmalarından dolayı NATO özel ödülü almış, NATO'nun desteği ile ilk deprem araştırmalarını başlatmış, Bilim Akademisi üyesi bir bilim adamıdır. Acaba o oturumlara çağrılanlardan daha fazla ne yapmalıydı ki siz çağırsaydınız" ifadelerini kullandı.

"TELEFONLA ARADIM AMA BANA GERİ DÖNMEDİLER"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan randevu istediğini de belirten Naci Görür, "Kişisel bir yaklaşım peşinde değilim ama bu haksızlığa, hoyratlığa itiraz ediyorum. Onların da bu durumu nasıl içlerine sindireceklerini merak ediyorum. Bu durumu hak, hukuk, adalet ve liyakata önem verdiğine inandığım sayın belediye başkanımızın bilmediğini düşünüyorum. Kendisinden randevu istedim, bekliyorum. Ona doğruları anlatmayı görev addediyorum. İlgili daire başkanı ve genel sekreteri telefonla aradım ama bana geri dönmediler" açıklamasında bulundu.

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