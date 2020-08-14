Prof. Dr. Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi rektörü Necdet Ünüvar nereli? Necdet Ünüvar kaç yaşında?

16 üniversitede yapılan rektör atamalarından sonra atanan rektörlerin kim olduğu ve rektörlerin özgeçmişleri merakla araştırılmaya başladı. Ankara Üniversitesi rektörlüğüne atanmış olan Prof Dr. Necdet Ünüvar da hem üniversite öğrencileri hem de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Prof. Dr. Necdet Ünüvar özgeçmiş detaylar...

Ankara Üniversitesi rektörü kim oldu?

Ankara Üniversitesi rektörü kim sorusu gündeme oturan sorulardan bir tanesi oldu. 14 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Prof. Dr. Necdet Ünüvar Ankara Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Yeni Ankara Üniversitesi rektörü olan Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile ilgili çok sayıda araştırma yapılıyor ve çeşitli sorulara yanıt aranıyor. İşte Necdet Ünüvar biyografi detayları...

Prof. Dr. Necdet Ünüvar kimdir?

Yeni Ankara Üniversitesi rektörü ile ilgili Necdet Ünüvar kaç yaşında sorusunun cevabı merak ediliyor. 6 Haziran 1960 doğumlu olan Necdet Ünüvar, şu an 60 yaşındadır. Necdet Ünüvar nereli konusunda da araştırmalar bulunuyor. Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın Adana, Ceyhan doğumlu olduğu biliniyor. Türk akademisyen, bürokrat ve siyasetçi Prof. Dr. Necdet Ünüvar rektör olmadan önce 2020 senesinde Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığına atandı.