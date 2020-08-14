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Prof. Dr. Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi rektörü Necdet Ünüvar nereli? Necdet Ünüvar kaç yaşında?

EĞİTİM HABERLERİ  | 14.08.2020 16:59 | Son Güncelleme

16 üniversitede gerçekleştirilen rektör atamalarının ardından rektörlerle ilgili araştırma yapılmaya başladı. Yapılan rektör atamalarına göre Ankara Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar oldu. Şimdi, Ankara Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, Necdet Ünüvar kimdir? Necdet Ünüvar nereli, kaç yaşında? İşte Prof. Dr. Necdet Ünüvar özgeçmiş ile ilgili detaylar…

Prof. Dr. Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi rektörü Necdet Ünüvar nereli? Necdet Ünüvar kaç yaşında?

16 üniversitede yapılan rektör atamalarından sonra atanan rektörlerin kim olduğu ve rektörlerin özgeçmişleri merakla araştırılmaya başladı. Ankara Üniversitesi rektörlüğüne atanmış olan Prof Dr. Necdet Ünüvar da hem üniversite öğrencileri hem de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Prof. Dr. Necdet Ünüvar özgeçmiş detaylar...

Ankara Üniversitesi rektörü kim oldu?

Ankara Üniversitesi rektörü kim sorusu gündeme oturan sorulardan bir tanesi oldu. 14 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Prof. Dr. Necdet Ünüvar Ankara Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Yeni Ankara Üniversitesi rektörü olan Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile ilgili çok sayıda araştırma yapılıyor ve çeşitli sorulara yanıt aranıyor. İşte Necdet Ünüvar biyografi detayları...

Prof. Dr. Necdet Ünüvar kimdir?

Yeni Ankara Üniversitesi rektörü ile ilgili Necdet Ünüvar kaç yaşında sorusunun cevabı merak ediliyor. 6 Haziran 1960 doğumlu olan Necdet Ünüvar, şu an 60 yaşındadır. Necdet Ünüvar nereli konusunda da araştırmalar bulunuyor. Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın Adana, Ceyhan doğumlu olduğu biliniyor. Türk akademisyen, bürokrat ve siyasetçi Prof. Dr. Necdet Ünüvar rektör olmadan önce 2020 senesinde Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığına atandı.

Bunun yanı sıra Prof. Dr. Necdet Ünüvar TBMM 23. dönem, 24. dönem, 25. dönem ve 26. dönem Ak Parti Adana milletvekiliydi. Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 2013 senesi itibarıyla TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına seçilmişti. Evli ve üç çocuk babası olan Necdet Ünüvar oğlu Alaattin Ünüvar da merak ediliyor.

Prof. Dr. Necdet Ünüvar biyografi bilgilerine bakıldığında Ünüvar’ın ilk ve orta öğrenimini Erdemli’de tamamladığı görülüyor. 1984 senesinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden Tıp Doktoru unvanını alan Ünüvar, Mardin SSK Dispanserinde zorunlu hizmetini yaptı. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İç Hastalıkları kliniğinde Başasistanlık yapan Ünüvar, daha sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında Yardımcı Doçent oldu. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olan Necdet Ünüvar, 1996 yılında doçent, 2001 yılında ise profesör oldu. Aynı zamanda Necdet Ünüvar 1998 senesi itibarıyla Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olmuştu.

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