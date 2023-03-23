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Prof. Dr. Okan Tüysüz sosyal medyadan duyurdu! 3 yere dikkat çekti: '7.3'e kadar...'

23.03.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremler sonrasında uzman isimlerden depremlerle ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Olası Marmara depremini konuşulduğu bu günlerde Prof. Dr. Okan Tüysüz, 3 yere dikkat çekerek deprem uyarısında bulundu. Esençay Fayının 3700 yıldır deprem üretmediğini, 6.8 ile 7.3 arası deprem üretme potansiyeli olduğunu belirten Prof. Dr. Tüysüz, Çorum, Amasya ve Merzifon'un depreme hazır olması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Okan Tüysüz sosyal medyadan duyurdu! 3 yere dikkat çekti: '7.3'e kadar...'

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler Türkiye'yi yasa boğdu. 11 ilde etkili olan depremler binaların yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasında yol açtı. Kahramanmaraş'taki depremler sonrasında uzman isimlerden depremlerle ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Prof. Dr. Okan Tüysüz, Esençay Fayının 3700 yıldır deprem üretmediğini, 6.8 ile 7.3 arası deprem üretme potansiyeli olduğunu belirterek, Çorum, Amasya ve Merzifon'un depreme hazır olması gerektiğini ifade etti.

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Prof. Dr. Okan Tüysüz yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"7.3'E KADAR DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ VAR"

"Kuzey Anadolu Fayı, Niksar’da iki kola ayrılır. Güneydeki kol 1939 Erzincan depreminin kırılan en batı ucunu oluşturur. Niksar’dan Taşova, Kargı ve Tosya’ya uzanan ana kol 1942 ve 1943 depremleri ile kırılmıştır. Niksar’dan batıya doğru uzanan bir başka fay kolu ise Esençay, Suluova güneyi, Hamamözü, Merzifon ve Laçin’den geçer. Merzifon ovasından Sıklık boğazına ve Çorum’a uzanan faylar da varsa da bunlar MTA haritasında pek aktif olmayan sınıfa konulmuşlardır. Ancak bu faylar üzerinde zaman zaman küçük veya orta büyüklükte depremler olmaktadır. Emre vd (2020) Esençay fayının 3700 yıldır deprem üretmediğini, 6.8 ile 7.3 arası deprem üretme potansiyeli olduğunu belirmektedirler. Bu tür çok geniş aralıklarla deprem üreten faylarda gelecekteki deprem zamanı olasılığını belirlemek çok zordur.

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"ÇORUM, AMASYA VE MERZİFON..."

Aletsel dönemdeki önemli depremler; 25 Haziran 1910 Osmancık-Çorum (M=6.1), 2 Aralık 1942 Osmancık-Çorum (M=5.9), 11 Aralık 1942 Hamamözü Vadisi-Çorum (M=5.9) ve 14 Ağustos 1996 Mecitözü-Amasya (M=5.6) depremleridir. Ülkemizin diğer kesimleri gibi Çorum, Amasya ve Merzifon un bu büyüklükte depremlere daima hazır olması gerekir."


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