Prof. Dr. Oktay Demirkıran'dan koronavirüs açıklaması: Uçurumun kenarındaydık

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle, yaklaşık 2 ay önce sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden başladı. Bunun yanısıra restoranlar da yalnızca paket servis hizmeti verdi. Vatandaşların toplu şekilde bulunduğu ortamlarda ise, kişi sayısı sınırlaması ve HES kodu zorunluluğu gibi pek çok kural uygulandı. Türk Yoğun Bakım Derneği verilerine göre kısıtlamalar, yoğun bakımlarda yatan hasta sayılarına olumlu yansıdı. Sokağa çıkma kısıtlamalarında 7'nci haftaya girerken, Türkiye genelindeki yoğun bakım doluluk oranlarında yüzde 60 düşüş yaşandı. Ancak uzmanlar, bu olumlu gelişmeyle birlikte, vatandaşların rehavete kapılmaması ve tedbirlere uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı. 'UÇURUMUN KENARINDAYDIK' Sokağa çıkma kısıtlamalarının yoğun bakımların yatak kullanım oranlarına çok olumlu bir şekilde yansıdığını vurgulayan Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "Pandeminin ikinci atağında, yoğun bakımlar çok ciddi bir krize girmişti. Hatta Türk Yoğun Bakım Derneği olarak 'Uçurumun Kenarındayız' mesajıyla bunu dile getirdik. Ve çok tehlikeli bir durumda olduğumuzu, yoğun bakım yataklarının yetmeyeceğini de ifade ettik. Ki böyle bir durum yaşandı. Beklediğimiz üzere kısıtlamalar geldi ve onlar inanılmaz derece yararlı oldu. Hasta sayıları gittikçe aşağı indi. Yoğun bakımlarda yatan hasta sayıları da azaldı. Yoğun bakımlar, kendi var olan kapasitelerine indirebildiler. Çünkü pandemi döneminde biz yatak sayılarını artırmak zorunda kaldık. Yatak sayımızı 3 katına kadar çıkartma durumunda kalmıştık genişletme yöntemiyle. Şimdi sadece kendi yoğun bakımımızın kapasitesi içinde sınırlı kalabildik" dedi.

Pandeminin artığı dönemde, kapasitelerini 50 yatağa kadar çıkarttıklarının altını çizen Demirkıran, "Ancak şimdi yataklarımızı tekrar azaltarak, yoğun bakım hastalarında yaklaşık 4'te 1 oranında azalma sağlayabildik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde kendi var olan yoğun bakımımız içinde, genişletmenin dışındaki ana yoğun bakımımızda hala yataklarımız kovid hastalarımız ile dolu. Bu hastalar, ağır hastalar. Başka hastanelerde tedavileri yapılmaktayken durumu daha da güçleşen hastalar da geldi. Onların tedavisi hala devam ediyor. Türkiye genelinde de sanırım şu anda, bütün yoğun bakımlarda bu ağırlaşan hastalar yer almakta" ifadelerini kullandı. Bizim de öğrendiğimiz kadarıyla bazı illerde, bazı yoğun bakımların bazı üniteleri, kovid hasta sayısının azalması dolayısıyla kapandı diyen Demirkıran, "Bu iyi bir gelişme. Ancak bu gelişme bizi rehavete itmemeli. Çünkü bu mutant virüsün tekrar aktivasyon kazanabilecek olması, şimdilerde İngiltere'nin yaşadığı korkunç durum, Almanya'nın aynı endişe içinde olması, bize de bunun yansımayacağı anlamına gelmiyor. Tedbirler çok önemli. Bu kısıtlamalar zaman içinde esnek hale getirilebilir ama tamamen ortadan kalkmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu kısıtlamalardan sonra, bir daralmadan tamamen genişlemeye açılarak aynı rahatlığa erişmemek gerektiğini de düşünüyorum. Tedbirler bir şekilde kendimiz çapında devam etmeli. Bütün vatandaşlarımız kendi tedbirini almalı. Aşı olanlar, aşı oldukları için kendilerini rahat olarak görmemeli" diye konuştu.