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  4. Prof. Dr. Orhan Şen 'Umduğunu bulamayacaklar' deyip paylaştı! Bayramda hava nasıl? Tatil planlayanlar dikkat... Meteoroloji'den son dakika 5 - 9 Nisan hava durumu

Prof. Dr. Orhan Şen 'Umduğunu bulamayacaklar' deyip paylaştı! Bayramda hava nasıl? Tatil planlayanlar dikkat... Meteoroloji'den son dakika 5 - 9 Nisan hava durumu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.04.2024 09:35
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Bayram tatilinde hava nasıl? 5 Nisan - 9 Nisan arası hava nasıl olacak? Ramazan bayramına günler kala vatandaşlar hava durumu ile ilgili gelişmeleri merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporunu paylaşırken Prof. Dr. Orhan Şen de "Bayram tatili havası" başlıklı paylaşımlarıyla tahminlerini aktardı. Peki, bayramda tatil yapmayı düşünenleri nasıl bir hava bekliyor? İşte son dakika il il hava durumu tahminleri...

Prof. Dr. Orhan Şen 'Umduğunu bulamayacaklar' deyip paylaştı! Bayramda hava nasıl? Tatil planlayanlar dikkat... Meteoroloji'den son dakika 5 - 9 Nisan hava durumu

Bayramda hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? Ramazan Bayramı'na günler kala 9 günlük bayram tatili için tatil planı yapanlar hava durumu tahminlerini araştırmaya başladı. Meteoroloji, son dakika hava durumu tahminini paylaştı. Buna göre 5 Nisan - 9 Nisan arası il il hava durumu tahmini belli oldu. Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen de bayram tatilinde havanın nasıl olacağına dair değerlendirmelerini paylaştı. İşte detaylar...

"TATİLİ YAZ TATİLİ GİBİ PLANLAYANLAR UMDUĞUNU BULAMAYACAKLAR"

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından 'Bayram tatili havası' başlığıyla yaptığı paylaşımda "9 Günlük Bayram Tatilinde sıcaklık mevsim ortalamasında olacak. Tatili yaz tatili gibi planlayanlar umduğunu bulamayacaklar. Bu nedenle kültür gezileri ya da şehir dışı akraba ziyaretleri daha cazip. Bu süre içerisinde bölgesel yağışlar da var." dedi.

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"BAHAR HAVASI! YAZ HAVASI DEĞİL"

Şen bir sonraki paylaşımında "Tüm yurtta sıcaklıklar mevsim ortalamasında yani bahar havası yaz havası değil. Bunu unutmayın. Genelde kuzeyli akışların etkisinde olacağımızdan hava serin akşamları üşütecek. Buna Ege ve Akdeniz de dahil. Çeşme'de, Marmaris'te, Bodrum, Antalya'da 20-24 C." ifadelerini kullandı.

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"DÖNÜŞ YOLUNA DİKKAT"

Şen sonraki paylaşımında da "Pazar günü Marmara, İç Ege yağmurlu, Arife günü İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu, doğu anadolu yağmurlu, 1-2-3 günü Akdeniz, Güney Ege, İç Anadolu yağmurlu, tatilin son 2 günü Marmara, Ege kuvvetli olmak üzere neredeyse tüm bölgeler yağmurlu. dönüş yoluna dikkat" dedi.

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METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun batı ve iç kesimlerinde kuzey ve batılı, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve yüksek kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

TOKAT °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ve kuzeydoğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, akşam saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C
Parçalı bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

5 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

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6 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

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7 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

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8 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

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9 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Orhan Şen
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