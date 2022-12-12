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Prof. Dr. Osman Mütfüoğlu açıkladı! "Bunları tüketirseniz bir daha hasta olmayacaksınız"

12.12.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı yaşam beslenme üzerine yazıları bulunan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yayınladığı videoda "Mor renk ne bulursanız yiyin" dedi. Müftüoğlu, bahsettiği yiyecekleri tüketenlerin hastalıklardan uzak olacağını anlattı. Bu besinler içerisinde bulundurduğu vitamin, mineral ve antioksidanlar ile vücudu baştan aşağı yenilediğini söyleyen Müftüoğlu, "Kimse bilmiyor ancak her lokmada sizi hastalıklardan karşı koruyorlar." sözlerine yer verdi.

Prof. Dr. Osman Mütfüoğlu açıkladı! "Bunları tüketirseniz bir daha hasta olmayacaksınız"

Yazar Prof. Dr. Osman Müftüoğlu hastalıklardan korunmanın yollarından bahsetti. Kış aylarıyla beraber başlayan grip salgını, nezle gibi rahatsızlıklar birçok vatandaşın şikayeti haline geldi. Bu salgın hastalıklardan korunmanın yolu tükettiğimiz besinlerde geçiyor olabilir. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu en çok tüketilmesi gereken mor yiyeceklerden bahsetti. İşte tüketildiğinde hastalıkları engelleyen mor yiyecekler ve faydaları...

MOR YİYECEKLER NELERDİR?

Faydaları saymakla bitmeyen mor yiyecekler: İncir, patlıcan, mor havuç, mor karnabahar, mor lahana, anjelika eriği, mürdüm eriği, böğürtlen, karadut, vişne, yaban mersini.

KANSERİ ÖNLÜYOR

Araştırmalar mor gıdaların kanseri önlediği yönündedir. Araştırmalar yaban mersini, karadut gibi meyvelerin içeriğinde bulunan maddelerin kanser hücrelerini belirli oranda yok ettiğini göstermektedir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Mor yiyecekler özellikle kışın tüketilmesi gereken gıdalar olarak öne çıkıyorlar. Çünkü mor yiyecekler bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Vücut direncini arttırarak antibiyotiksiz bir kış için önemli bir seçenek oluyorlar.

BEYİNE DESTEKÇİ

Yapılan araştırmalar, mor yiyeceklerin mor rengi almasını sağlayan antosiyaninler ile kişinin beyin aktivitesini arttırdığını gösteriyor.

UNUTKANLIĞA BİREBİR

Mavi ve mor renkli besinlere bu rengi veren pigmentler antosiyanin olarak adlandırılıyor. Antosiyaninler ise hücrelerin hasar almasını bunun akabinde yaşlanmasını önlüyorlar. Bu yüzden unutkanlık ve yaşlanmayı da önlüyorlar.

VÜCUDA DİNGİNLİK KATIYOR

Mor yiyecekler tam anlamıyla antioksidan deposu oldukları için, yüksek oranda vücutta bulunan toksinleri atmaya yardımcı oluyorlar. Yaptıkları bu detoks etkisi aynı zamanda zayıflamaya da yardımcı oluyor.

OBEZİTE OLMAYI ENGELLİYOR

Antosiyanin içeren mor yiyeceklerin obeziteyi engellemesi 2008 yılında Japonya'da yapılan bir araştırma ile kanıtlanmıştır. Bu araştırma antosiyanin alınımının artmasıyla kilo alımının azalmasını kanıtlamaktadır. Yani bu araştırma antosiyanin alımı ile yağ hormonunun düzenlenebileceğini göstermektedir.

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