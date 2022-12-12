Prof. Dr. Osman Mütfüoğlu açıkladı! "Bunları tüketirseniz bir daha hasta olmayacaksınız"

Yazar Prof. Dr. Osman Müftüoğlu hastalıklardan korunmanın yollarından bahsetti. Kış aylarıyla beraber başlayan grip salgını, nezle gibi rahatsızlıklar birçok vatandaşın şikayeti haline geldi. Bu salgın hastalıklardan korunmanın yolu tükettiğimiz besinlerde geçiyor olabilir. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu en çok tüketilmesi gereken mor yiyeceklerden bahsetti. İşte tüketildiğinde hastalıkları engelleyen mor yiyecekler ve faydaları...
Faydaları saymakla bitmeyen mor yiyecekler: İncir, patlıcan, mor havuç, mor karnabahar, mor lahana, anjelika eriği, mürdüm eriği, böğürtlen, karadut, vişne, yaban mersini.
Araştırmalar mor gıdaların kanseri önlediği yönündedir. Araştırmalar yaban mersini, karadut gibi meyvelerin içeriğinde bulunan maddelerin kanser hücrelerini belirli oranda yok ettiğini göstermektedir.
Mor yiyecekler özellikle kışın tüketilmesi gereken gıdalar olarak öne çıkıyorlar. Çünkü mor yiyecekler bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Vücut direncini arttırarak antibiyotiksiz bir kış için önemli bir seçenek oluyorlar.
Yapılan araştırmalar, mor yiyeceklerin mor rengi almasını sağlayan antosiyaninler ile kişinin beyin aktivitesini arttırdığını gösteriyor.
Mavi ve mor renkli besinlere bu rengi veren pigmentler antosiyanin olarak adlandırılıyor. Antosiyaninler ise hücrelerin hasar almasını bunun akabinde yaşlanmasını önlüyorlar. Bu yüzden unutkanlık ve yaşlanmayı da önlüyorlar.
Mor yiyecekler tam anlamıyla antioksidan deposu oldukları için, yüksek oranda vücutta bulunan toksinleri atmaya yardımcı oluyorlar. Yaptıkları bu detoks etkisi aynı zamanda zayıflamaya da yardımcı oluyor.
Antosiyanin içeren mor yiyeceklerin obeziteyi engellemesi 2008 yılında Japonya'da yapılan bir araştırma ile kanıtlanmıştır. Bu araştırma antosiyanin alınımının artmasıyla kilo alımının azalmasını kanıtlamaktadır. Yani bu araştırma antosiyanin alımı ile yağ hormonunun düzenlenebileceğini göstermektedir.