Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan kimdir? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan kaç yaşında ve nereli? İşte eğitimi ve kariyeri

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın hayatı, eğitimi, kariyeri araştırılıyor.

Depremle ilgili birçok çalışmaya imza attı. Peki Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan kaç yaşında ve nereli? İşte eğitimi ve kariyeri...

PROF. DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN KİMDİR?

1947 Aydın'ın Nazilli doğumlu Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Selânik kökenlidir. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın büyük torunudur.

1960-1963 arasında Nazilli Ortaokulu'nda eğitim aldı. 1966 yılında Nazilli Lisesi'ni tamamladı. Yüksek öğenimini 1970'te İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde aldı. 1970'te ABD'ye gitti; Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nden yüksek lisans (1973) Colorado Madencilik Okulu'ndan doktora (1975) derecesi aldı. 1975'ten itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği'nde kadrosunda görev aldı. 1980'e kadar Massachusetts Institute of Technology'de doktora sonrası çalışmalar yaptı. 2011'de Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı.

1983'te özel bir kuruluş olan "Yeraltı Aramacılık Araştırma Kuruluşu"nu kurdu. 2002-2004'te Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Kurucu Genel Başkanlığı'nı, 2006-2007 arası İran Devleti'nin petrol danışmanlığını yaptı. 2010 yılında Ülkeler Deprem Ağı Türkiye Başkanlığı'na atandı. 2011-2012 TMMOB başdanışmanlığı yaptı.

