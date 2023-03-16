HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Prof. Dr. Sözbilir'den Bolu depremi değerlendirmesi! "4 ile 6 büyüklüğünde depremler üretmesi olağan"

Prof. Dr. Sözbilir'den Bolu depremi değerlendirmesi! "4 ile 6 büyüklüğünde depremler üretmesi olağan"

16.03.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Bolu olan ve İstanbul, Ankara, Düzce, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedilen depreme ilişkin Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Prof. Dr. Sözbilir, "Bu tür depremler 1999 depremlerinden geriye kalan enerji boşalımları olarak düşünülmektedir." ifadelerini kullandı. Sözbilir ayrıca, 1999 depremlerinden kalan bu fay parçalarının 4 ile 6 büyüklüğünde depremler üretmesinin olağan olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Sözbilir'den Bolu depremi değerlendirmesi! "4 ile 6 büyüklüğünde depremler üretmesi olağan"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bolu'da bugün saat 13.55'te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin 1999 depremlerinden geriye kalan enerji boşalımları olarak düşünüldüğünü bildirdi.

Naci Görür aylar önce yine uyarmış: 'Bu kesim riskli bölge' Naci Görür aylar önce yine uyarmış: 'Bu kesim riskli bölge'

Prof. Dr. Sözbilir, AA muhabirine, Bolu-Kızıldağ merkezli depremin, 1999 depreminde batı ucu kırılmış olan fayın, doğu ucunda meydana geldiğini belirtti.

İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı! İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!

"4-6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLER ÜRETMESİ OLAĞAN"

Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen deprem gibi bu depremin de 1999 depreminde kırılmamış Düzce fayının tali uzantısında meydana geldiğini kaydeden Sözbilir, "17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden geriye kalan bu tür fay parçalarının, 4-6 büyüklüğünde depremler üretmesi olağan olarak değerlendirilebilir. Bu tür depremler 1999 depremlerinden geriye kalan enerji boşalımları olarak düşünülmektedir." ifadelerini kullandı.

Fayları inceledi! “Dünyada pek gözlenen bir durum değil” Fayları inceledi! “Dünyada pek gözlenen bir durum değil”

L1

İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Öte yandan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Bu büyüklükteki depremlerin, İstanbul'un güneyinde Marmara Denizi'nin içinden geçen fayları tetiklemesi söz konusu değildir." ifadelerini kullanmıştı.

BOLU'DA 4,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bolu'da bugün saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, sadece bir binada kısmi çatlak olduğu yönünde ihbar aldıklarını, onun dışında kentte olumsuzluk yaşanmadığını bildirmişti. (AA)

İlginizi Çekebilir

Deprem felaketiyle ilgili dikkat çeken sözler! '11 şiddetinde...'

Deprem felaketiyle ilgili dikkat çeken sözler! '11 şiddetinde...'

 Bölgeden geçenler dehşete düştü! Nedeni belli oldu: '15 gün' detayı

Bölgeden geçenler dehşete düştü! Nedeni belli oldu: '15 gün' detayı

 Çok konuşulacak İstanbul depremi açıklaması: Gece gündüz 24 saat taşırsanız...

Çok konuşulacak İstanbul depremi açıklaması: Gece gündüz 24 saat taşırsanız...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan imzaladı! Türkiye'de tek... Kesin korunacakErdoğan imzaladı! Türkiye'de tek... Kesin korunacak
İmamoğlu ve Yavaş hamlesine karşı iki isim konuşuluyor!İmamoğlu ve Yavaş hamlesine karşı iki isim konuşuluyor!
Önce deprem şimdi de sel! Şanlıurfa için yeni karar!Önce deprem şimdi de sel! Şanlıurfa için yeni karar!
Anahtar Kelimeler:
deprem Bolu Prof. Dr. Hasan Sözbilir

En Çok Okunan Haberler

Ağır hasarlı evine girdiğinde gözlerine inanamadı!

Ağır hasarlı evine girdiğinde gözlerine inanamadı!

'Çok ilginç' diyerek son anketteki detayları açıkladı

'Çok ilginç' diyerek son anketteki detayları açıkladı

Altında 22 Mart'a dikkat! 'Fiyatlar 3 katına çıkabilir...'

Altında 22 Mart'a dikkat! 'Fiyatlar 3 katına çıkabilir...'

Motorine ikinci indirim! Artık benzinden daha ucuz olacak…

Motorine ikinci indirim! Artık benzinden daha ucuz olacak…

Uzman isim uyardı: 'Deprem olup geçti' diye düşünmemek gerek

Uzman isim uyardı: 'Deprem olup geçti' diye düşünmemek gerek

İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!

İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.