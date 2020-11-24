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Prof. Dr. Tevfik Özlü: Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız

24.11.2020 10:13 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Tevfik Özlü: Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, artan vaka ve ölü sayılarını değerlendirdi. Sokağa çıkma kısıtlamalarının etki edebilmesi için ev gezmelerinin de yapılmaması gerektiğini belirten Özlü, tedbirlere 2021 yılı sonuna kadar devam etmek zorunda olduğumuzu söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs tedbirleri kapsamında, alınan tedbirleri ve bu tedbirlerin etkisini TRT Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Devletin kamusal alanlarla ilgili tedbirleri aldığını ve kural ihlalleri yapanlara yaptırımlar uygulandığını hatırlatan Özlü, "Ev içi toplantılardan da uzak durmak gerekiyor" dedi.

EV GEZMELERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının etki edebilmesi için ev gezmelerinin de yapılmaması gerektiğini belirten Özlü şöyle konuştu: "Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarını by-pass edip evlerde bir araya gelirlerse doğum günü, çay partisi, akşam oturması, aynı apartman içinde komşu ziyaretleri olursa tedbirlerden istenen amaca ulaşılamaz. Burada amaç; insanların bir araya gelmesini ve bulaşı engellemek. Çarşıda pazarda bir araya gelmeseniz de evlerde bir araya gelirseniz bulaşma devam edecektir. Madem kısıtlanıyoruz, madem zahmet çekiyoruz, sokağa çıkamıyoruz, alışverişe gidemiyoruz bari bu bedelin karşılığını alalım."

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2021'İN SONUNU İŞARET ETTİ

Dünya Sağlık Örgütü'nün 3. dalganın daha kötü gelebileceği açıklamalarıyla ilgili,"Onun için gevşememek lazım. 10-15 gün içinde bir düşme göreceğiz diye umuyoruz. Ama hemen bırakmamak lazım, mücadele devam ediyor. 2021 sonuna kadar bu tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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