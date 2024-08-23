Prof. Dr. Bakır: ''M çiçeği virüsünde paniğe gerek yok''

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) “küresel acil durum” ilan etmesiyle gündemdeki yerini koruyan Maymun çiçeği virüsü tüm dünyada paniğe neden oldu. Halk arasında “maymun çiçeği” olarak bilinen Mpox virüsü, ilk olarak Afrika kıtasında görülse de kısa sürede İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Endonezya ve Filipinler gibi pek çok farklı ülkede tespit edildi. Henüz yurtta vaka bildirimi görülmeyen Maymun Çiçeği virüsü hakkında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikroboloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bakır, “Virüsün dünyada ne kadar yayılacağını şu anda öngörmek mümkün değil ama hastalığın bulaş yollarını bilmek ve koruyucu önlemleri almak açısından halkın bilgilendirilmesi gerekiyor. Paniğe gerek yok ama hastalığın bulaş yollarını da bilmek gerekiyor” dedi.

“DÜNYADA NE KADAR YAYILACAĞINI ÖNGÖRMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Paniğe gerek olmadığını ancak aynı zamanda hastalığın bulaş yollarını da bilmek gerektiğine dikkat çeken Bakır, “Daha önce biliyorsunuz 2022 yılında maymun çiçeği ile ilgili bir pandemi riski Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilmişti. Kısa süre içinde o uyarıyı vakaların sayısının azalmasıyla 2023 Mayıs ayında sonlandırmıştı. Virüsün dünyada ne kadar yayılacağını şu anda öngörmek mümkün değil ama hastalığın bulaş yollarını bilmek ve koruyucu önlemleri almak açısından halkın bilgilendirilmesi gerekiyor. Paniğe gerek yok ama hastalığın bulaş yollarını da bilmek gerekiyor. Çiçek aşısı ile ilgili Afrika ülkelerinde bu hastalığın yayılımıyla ilgili gözlemler var. Afrika ülkelerinde maymun çiçeğinin aşısı olanlarda koruyuculuk sağladığı gözlemlenmiş. Kabaca yüzde 80 civarında bir koruyuculuk sağladığı şeklinde bir öngörü var. Tabii bir önceki Dünya Sağlık Örgütü'nün halk sağlığı açısından acil durum ilan ettiği maymun çiçeği virüsü türüyle şu anki maymun çiçeği virüsü türü farklı. Bir önceki tür Tip-2 dediğimiz maymun çiçeği virüsüydü. Virüsün bulaşıcılığı şu anki türe göre daha az. Geçmişteki deneyimlerden gördüğümüz kadarıyla hem daha hızlı yayılması hem de daha şiddetli seyretmesi ve daha öldürücü olmasını bekliyoruz” şeklinde ifade etti. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır