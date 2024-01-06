Profesörün 'MS' makalesi gündem oldu! 'Allahtan gelen ceza' sözleri tepki çekti

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli olan Prof. Dr. Hüsnü Çaksen, yazdığı bir makaleyle sosyal medyada gündem oldu.

"ALLAH'TAN GELEN..."

Çaksen, Alman tıp ve bilim yayıncısı Thieme'de yayınlanan makalesinde MS hastalığı için, "Her ne kadar bilimsel olarak kanıtlanamasa da bazı MS hastalarındaki hastalığın temel sebebinin Allah’tan gelen bir ödül, sınav ya da ceza gibi doğaüstü sebepler olduğuna güçlü bir şekilde inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Makalenin devamında ise şu kelimelere yer verildi;

Üçüncü olarak, kader, Allah’ın isteği ve Allah’tan gelen bir ödül ya da test gibi doğaüstü sebeplere inanan pek çok MS hastası psikososyal, zihinsel ve manevi olarak huzur ve rahatlık buldu. Dolayısıyla, sağlık profesyonellerinin dini bağlamlı doğaüstü sebepler konusunda eğitilmesi ve MS hastalarının doğaüstü inançlarını sağlık hizmetleri profesyonelleriyle konuşma konusunda cesaretlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz"

"ÖĞRETİM ÜYESİNİ GÖRÜN"

Yazı, sosyal medyada yayılmasıyla beraber Çaksen'e bilim dünyasından tepkiler geldi. Prof. Esin Davutoğlu Şenol söz konusu makaleye tepkisini, "Tıp Fakültesi öğretim üyesi görün. Bir de bu saçmalıkları anlattığı öğrencileri düşünün. Geleceğiniz onlara emanet." sözleriyle gösterdi.







