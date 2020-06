Protein diyeti nedir, nasıl yapılır?

Bebeklik ve çocukluk döneminde, hamilelikte, cerrahi operasyon, yanık ve sakatlanma durumlarında protein ihtiyacı yüksektir. Erkekler için ortalama 55.5 gram protein, kadınlar içinse 45 gram protein günlük ihtiyacı karşılamak için yeterlidir. Proteinlerin, karbonhidrat ve yağlar gibi depolanma özelliği bulunmadığından proteinin yenilenmesi, yaşamın devamı için gerekliliktir. Kilo kaybı ve diğer sağlık yararları için protein almanın önemini ortaya koyan pek çok bulgu mevcuttur. Ancak her diyet türünde olduğu gibi protein diyetinde de bir doktordan görüş almakta fayda vardır. Yüksek proteinli bir diyet ile kan şekerinin dengelenmesini sağlayabilirsiniz. Ağırlığınızın kilogramına 0,75-1,2 gram protein almalısınız.

Yağ hücrelerini kısa sürede yok ettiği birtakım testlerle ortaya konulmuş olan protein diyetinde ilk hedef beslenme alışkanlıklarını değiştirmektir. Hem bitkisel hem hayvansal proteine diyetinizde yer vermelisiniz. Hayvansal protein içeren besinler et, tavuk kaz gibi kümes hayvanlarının etleri, balık, yumurta ve süt ürünleri; bitkisel protein içeren besinler ise sebze ve meyve türleridir. Bilinen en iyi protein kaynağı kırmızı ettir. Tüketeceğiniz protein içeren besinler buharda, fırında, ızgarada ve buğulama yöntemi ile zeytinyağı kullanılarak pişirilmiş olmalıdır. Tüketilebilecek en fazla yağ miktarı 2 yemek kaşığını geçmemelidir. Mayonez, ketçap gibi soslara mutfakta yer verilmemeli, çay tercihi yeşil çaydan yana yapılmalı, şeker ihtiyacı yalnızca meyvelerden karşılanmalı, kesinlikle günlük iki buçuk litre su tüketilmelidir. Kişiye özel olarak uygulanabilen protein diyetinde bol yeşillik, yağsız peynirler, et ürünleri tüketilmeli, spor (özellikle 45 dakika tempolu yürüyüş) ile desteklenmelidir.

Protein diyeti 7 gün birkaç hafta ara verilerek disiplinli biçimde uygulanmalıdır. Öğün araları iki buçuk-üç saat olmalı ve öğün atlanmamalıdır. Kahvaltıda salata malzemeleri (domates, salatalık, biber gibi), yağsız peynir bolca tüketilmelidir. Kepek ve çavdar ekmeği dışında ekmek tüketmemelisiniz. Kahvaltıyı ek protein ile desteklemek için bir veya iki çorba kaşığı kadar fıstık ezmesi tüketilebilir. Ara öğünlerde muz, elma, meyveli yoğurt tüketebilirsiniz. Protein diyetinde tükettiğiniz tavuk ürünlerinin derisi kesinlikle olmamalıdır. Kırmızı et tercihinizi sığır ya da kuzu eti olarak yapmalısınız. Et ürünlerinizi ateşte pişirecekseniz yağsız tava kullanmalısınız. Her gün hafif alkali içeren 2,5 litre su tüketmelisiniz. Protein diyeti yaparken aşırı şeker içeren meyve sularından uzak durmalısınız. Son öğünü akşam 7’den sonra yememelisiniz.

Diyetin sağlıklı olması için bitkisel ve hayvansal proteini dengeli almalısınız. Diyeti yaparken gece uykusunda kilo vermeye yardımcı hormonlar salgılandığı için gece kesinlikle iyi uyumalısınız. Her günün sonunda tartılın ve sonuçların hızlı olduğunu görüp motive olun. Bu diyetin asıl avantajı verilen kiloların geri alınmamasıdır. Regl döneminden önceki 3-4 günde protein diyeti uygularsanız vücut su tutamadığı için gerçek sonuçları alamazsınız. Protein içeren besinler tokluk hissi yaratıp iştahı azaltacağından ramazan ayında bu diyetin yapılması uygun değildir.