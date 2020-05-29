Protestolar ülke genelinde kaosa dönüştü!

Minneapolis 'te ise protestoları takip eden CNN muhabiri ve ekibi gözaltına alındı. 3 gazeteci kısa süre sonra serbest bırakıldı.

New York'ta yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilede ise 40'ın üzerinde kişi gözaltına alındı. Polisin bir protestocu kadını sürükleyerek araca götürmesi ise dikkati çekti.

Oregon eyaletinin Portland kentinde ise bir grup gösterici polis merkezinin önünde polis şiddetine karşı dövizler taşıdı.

Arizona eyaletinin Phoenix kentinde barışçıl başlayan gösterilerde ise gerginlik arttı ve Eyalet Meclisine yürüyen göstericiler polis merkezine taş attı.

46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan eden Vali Walz, bölgede polise yardımcı olmaları ve durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamıştı.

