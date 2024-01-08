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Protez tırnak yaptırmak istedi, hastanelik oldu

08.01.2024 09:59 | Son Güncelleme:
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İnternetten bulduğu güzellik merkezine protez tırnak yaptırmaya gitti, işlem sonrasında tırnağı mikrop kapınca da hastanelik oldu. Firmayı şikayet eden genç kadın, bizim hatamız yok savunmasıyla bir şok daha yaşadı. İşte detaylar...

Protez tırnak yaptırmak istedi, hastanelik oldu

Protez tırnak yaptırmak isterken tırnağı mikrop kaptı, güzelleşmeye gittiği salonda hem sağlığını hem parasını kaybetti.

Show Haber'in haberine göre, Ankara'da yaşayan Delfin isimli kadın, protez tırnak yaptırmak istiyordu. Geçtiğimiz günlerde bir fırsat internet sitesinde bir firmaya denk geldi. Fiyatı ucuz olduğu için çok da araştırma gereği duymadı. Oraya gitti, tırnaklarını yaptırdı. Sonra adeta hayatı kabusa döndü. Çünkü gittiği merkezde yapılan işlem sonrası tırnağı iltihap kaptı. Hastanelik olan genç kadın, güzellik merkezinden şikayetçi oldu ama, firma 'bizim hatamız yok' savunması yaptı.

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'HEM PARAMDAN HEM SAĞLIĞIMDAN OLDUM'

"İşlemden hemen bir iki gün sonra parmağım şişmeye başladı. Ağrı yapmaya başlayınca bir sıkıntı olduğunu anladım" diyen genç kadın, "Hem para ödedim hem sağlığımdan oldum" ifadelerini kullandı.

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'TIRNAĞI KAYBETMEYE KADAR GİDEBİLİR'

Kadınlara uyarılarda bulunan Güzellik Uzmanı Güneş Banyocu, "Bir tırnak bin liraya yapılıyorsa, bu tırnağın maliyetini eğer bir yerde 300-400 liraya görüyorsanız, belli ki burada bir şeyler eksiktir. Hijyene dikkat edilmiyordur ya da yapan kişi uzman değildir. Yapılan işleme göre tırnağı kaybetmeye kadar gidebilir. Mantar, enfeksiyon, onikoliz gibi benzeri bir sürü hastalıklarla da karşı karşıya kalabilirler" dedi.

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protez tırnak
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