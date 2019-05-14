Protokol üyeleri yerlerini engelliler ve ailelerine verdi

Tokat'ta düzenlenen Engelliler Haftası etkinliklerinde protokol üyeleri kendilerine ayrılan sandalyeleri engelli ve ailelerine bırakarak programı ayakta izledi. Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Namık Kemal İlkokulu önünde toplanan grup, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Program, Tokat Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program öncesi Vali Ozan Balcı ve diğer protokol üyeleri, kendileri için ayrılan yerlere engelliler ve ailelerinin oturmasını isteyerek, programı ayakta takip etti. Vali Balcı, yaptığı konuşmada, Tokat'ın insan ve engelli dostu bir kent olduğunu söyledi. Engellilerin dertlerine dikkati çekmek ve problemlerini çözmek istediklerini dile getiren Balcı, "Engellileri ailelerimizin bir ferdi olarak görüyoruz. Engelli ailelerin de ne sıkıntılar çektiğini biliyoruz. Hayatın onlar için zorluklarla dolu olduğunu, mücadele edilmesi gerektiğini biliyoruz." dedi. Balcı, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarına vurgu yaparak, şöyle devam etti: Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Hastane çıkışında görüntülendiler Eylül'ü bulan kadavra köpeği 'Abrek', Ecrin'i de arıyor Aşağı Büyük Menderes Havzası'na göç eden leylek nüfusunda azalma

"Engellilere dostuz biz. Devletin tüm gücüyle, imkanıyla engellilerin problemlerini ortadan kaldırmak, onlara yardımcı olmak, hayatlarını kolaylaştırmak, hayatın her alanında destek vermek bizim asli vazifemizdir. Engellilerin tekerlekli sandalye, işitme cihazı, baston... Bunların zaten olması gerekiyor. Asıl önemli olan onların sosyal yaşama daha çok katılması, dertlerinin dert edinilmesi. Problemlerinin yüreğimizde hissedilmesi. Çözüm için gayret gösterilmesi." Engellilerin dertlerini dert edindiklerini ifade eden Balcı, "Onlarla bir araya gelmek için halkın katılımıyla tüm engelli kardeşlerimizin katılımıyla bir araya geldik. Güzel bir etkinlik oldu. Şenlik havasında oldu, yürüyüş yaptık. Koltukları da onlara bıraktık. Onların sorunlarına sıkıntılarına dikkat çekebilmek için bunu yaptık. Devletimiz engelilerin yaşamlarını kolaylaştırmak yaşamlarına değer katmak için her alanda çok güzel işler yaptı, yapmaya da davam etmekte." diye konuştu. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise engellilerin bir gün veya bir hafta değil her gün hatırlanması gerektiğini söyledi.