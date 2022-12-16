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PTT personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2022 PTT personel alımı başvuru şartları neler?

16.12.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT personel alımı detayları, iş arayışında olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Uzun süredir PTT personel alımı hakkında detayların açıklanması bekleniyor. Peki PTT personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2022 PTT personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

PTT personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2022 PTT personel alımı başvuru şartları neler?

PTT personel alımı duyurularu için gözler Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'ne (PTT) çevrildi. PTT personel alımına ilişkin bekleyiş devam ediyor. Peki PTT personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2022 PTT personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

PTT personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2022 PTT personel alımı başvuru şartları neler?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT personel alımına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklama geldiğinde detaylar, sayfamızda yer alacak.

Gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak başarılı olan kişiler, belli bir kadroda istihdam edilecek. PTT personel alımı detaylarını internet sitesi üzerinden her yıl aktarıyor.

PTT personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2022 PTT personel alımı başvuru şartları neler?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

PTT'de işe alınacak personel güncel şartları henüz belli değil. Ancak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.


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