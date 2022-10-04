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PTT personel alımı olacak mı? 2022 PTT personel alımı ne zaman? PTT yazılı sınav soruları...

04.10.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar PTT personel alımı konusunu araştırmaya koyuldu. PTT personel alımının yakın zamanda yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki PTT personel alımı olacak mı? 2022 PTT personel alımı ne zaman? İşte detaylar...

PTT personel alımı olacak mı? 2022 PTT personel alımı ne zaman? PTT yazılı sınav soruları...

PTT 2022 personel alımı araştırılıyor. PTT iş başvuruları PTT resmi web sitesinden kabul ediliyor. PTT yazılı sınavında Türkçe paragraf, sözel akıl yürütme, sayısal ve mantıksal akıl yürütme gibi konular yer alıyor. Peki PTT personel alımı olacak mı? 2022 PTT personel alımı ne zaman? İşte detaylar...

PTT PERSONEL ALIMI OLACAK MI?

PTT personel alımına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımı başladığında güncel bilgilere haberimizde yer verilecek.

PTT personel alımı olacak mı? 2022 PTT personel alımı ne zaman? PTT yazılı sınav soruları...

PTT iş başvurusu PTT web sitesi üzerinden yapılıyor. Sınav ya da mülakatı başarıyla tamamlayan adaylar, belirlenen kadroda işe alınıyor. Sınava katılmak için gerekli ücret, Ziraat Bankası ya da PTT web sitesi üzerinden alınıyor.

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

PTT'de işe alınacaklarda aranılacak güncel şartlar henüz belli olmasa da genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

PTT YAZILI SINAVDA NELER SORULUYOR?

PTT yazılı sınavda vatandaşlar hangi konular ve ne tür sorularla karşılaşacağını merak ediyor. İşte PTT Genel Müdürlüğünün sınav kılavuzunda yayınladığı konu başlıklarına ilişkin detaylar şöyle;

  • Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

  • Sözel Akıl Yürütme

  • Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

  • Temel Yurttaşlık Bilgisi

  • Türkiye Coğrafyası

  • Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular

  • Ölçme becerisi
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personel alımı PTT
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