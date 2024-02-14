PUBG izni alamayan 12 yaşındaki çocuk kafasına sıktı: Ailesi yatak odasında kanlar içinde buldu

PUBG dehşetinin adresi Samsun oldu. Dün akşam 21.00 sularında Vezirköprü ilçesininin Sarıdibek Mahallesi'nde 12 yaşındaki E.C. istediği izni alamadı...

YATAK ODASINDA KENDİNİ VURDU

İnternette şiddet içeren PUBG (Papçi) adlı oyunu oynamasına ailesi izin vermeyince E.C. evlerinin yatak odasına geçip burada tabancayla kendini kafasından vurdu.



Oyundan bir kare

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Silah sesi üzerine yatak odasına koşan ailesi çocuklarını kanlar içinde buldu. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

AMBULANSTAYKEN KALBİ DURDU

Çocuğun yolda ambulansta kalbi durunca sağlık ekipleri çocuğu en yakın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada müdahalenin ardından duran kalbi çalıştırılan çocuk, doktor gözetiminde OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Yaralı, yoğun bakım servisinde tedavi altında alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





