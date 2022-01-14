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PUBG'nin yapımcısı Krafton kılıcını çekti! Apple ve Google'a dava şoku

14.01.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Krafton, video oyun yapımcısı Garena, Apple ve Google'a karşı dikkat çeken bir adım attı. Popüler oyun PlayerUnknown's Battlegrounds veya kısa adıyla PUBG'nin geliştiricisi Krafton, Apple, Google ve oyun şirketi Garena'ya PUBG oyununu kopyalayan "klon PUBG uygulamaları" nedeniyle dava açtı.

PUBG'nin yapımcısı Krafton kılıcını çekti! Apple ve Google'a dava şoku

PUBG ya da tam adıyla PlayerUnknowns's Battlegrounds son olarak oynaması tamamen ücretsiz bir oyun olmasıyla gündeme gelmişti. Ancak popüler oyunun ismi bu kez bir davada anılıyor. Üstelik dava, PUBG'nin yapımcısı Krafton tarafından açılmış durumda. Davada Apple ve Google'a yönelik ciddi suçlamalar var.

APPLE VE GOOGLE'IN DA SUÇLANDIĞI DİKKAT ÇEKEN PUBG DAVASI

Dava, video oyun dağıtımcısı Garena'yı "Free Fire" ve "Free Fire Max" adlı PUBG klonları oluşturmakla suçluyor.

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Apple ve Google ise, Free Fire uygulamalarının yüz milyonlarca kopyasını dağıtmak, Garena'ya "yüz milyonlarca dolar" kazandırmak ve "önemli miktarda gelir" elde etmekle suçlanıyor.

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Garena'nın 2021'in ilk üç ayında ABD'deki Free Fire satışlarından 100 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği söyleniyor.

DURDURMALARINI İSTEMİŞ

PUBG'nin yapımcısı Krafton'ın aralık ayında Garena, Apple ve Google'dan Free Fire oyunlarını satmayı durdurmalarını istediği öne sürülüyor.

Krafton, Apple ve Google'ın Free Fire uygulamalarının satışından elde ettiği karları, aynı zamanda Free Fire satışlarının engellenmesini istiyor.

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