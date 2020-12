Pug cinsi köpeklerin özellikleri ve cinse dair merak edilenler

Birçok kişi tarafından tercih edilen Pug cinsi köpek; akıllı, oynamayı seven ve gerektiğinde sahibini tehlikelere karşı uyarabilmesi ile bilinir. Kendine has bu özellikleri ile adeta can yoldaşınız olur. Bu nedenle de birçok kişinin hayatının bir parçasıdır.

Pug Cinsi Köpeklerde Göze Çarpan Özellikler

Pug cinsi köpek sahiplenmeden önce onun özelliklerini öğrenmekte fayda vardır. Kökeni Çin’e kadar uzanan Pug köpek cinsleri ilk başta küçük olması ile dikkat çeker. Onların çoğunun siyah renkte tüyleri olmasına karşın sarı renk olanları da vardır. Bacakları düz ve kısa olmasına rağmen oldukça güçlüdür. Genelde sarı veya siyah renkte, kısa, düz, parlak ve yumuşak tüyleri vardır. Çok sık tüy dökmesi nedeniyle astım rahatsızlığı olanlara önerilmez. Pug köpeklerin erkek cinsiyetinde olanlar ortalama 7 kg ağırlığına ve 34 cm uzunluğunda boya sahiptir. Dişi olanlar ise ortalama 7 kg ağırlığa ve 27 cm uzunluğunda boya sahiptir. Küçük olması nedeniyle çok fazla tercih edilen Pug cinsi köpekler, bulunduğu yaşam şartlarına göre yaklaşık 15 yıl yaşayabilir.