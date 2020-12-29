HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pug cinsi köpeklerin özellikleri ve cinse dair merak edilenler

Pug cinsi köpeklerin özellikleri ve cinse dair merak edilenler

29.12.2020 11:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pug cinsi köpeklerin özellikleri ve cinse dair merak edilenler

Yaşamımızda insanlar kadar hayvanlar da çok değerlidir. Varlığı ile bir değer olmasının yanı sıra her zaman yanımızda olarak yaşamımıza renk katan Pug cinsi köpek hakkında merak ettiğiniz soruların cevabını, hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Birçok kişi tarafından tercih edilen Pug cinsi köpek; akıllı, oynamayı seven ve gerektiğinde sahibini tehlikelere karşı uyarabilmesi ile bilinir. Kendine has bu özellikleri ile adeta can yoldaşınız olur. Bu nedenle de birçok kişinin hayatının bir parçasıdır.

Pug Cinsi Köpeklerde Göze Çarpan Özellikler

Pug cinsi köpek sahiplenmeden önce onun özelliklerini öğrenmekte fayda vardır. Kökeni Çin’e kadar uzanan Pug köpek cinsleri ilk başta küçük olması ile dikkat çeker. Onların çoğunun siyah renkte tüyleri olmasına karşın sarı renk olanları da vardır. Bacakları düz ve kısa olmasına rağmen oldukça güçlüdür. Genelde sarı veya siyah renkte, kısa, düz, parlak ve yumuşak tüyleri vardır. Çok sık tüy dökmesi nedeniyle astım rahatsızlığı olanlara önerilmez. Pug köpeklerin erkek cinsiyetinde olanlar ortalama 7 kg ağırlığına ve 34 cm uzunluğunda boya sahiptir. Dişi olanlar ise ortalama 7 kg ağırlığa ve 27 cm uzunluğunda boya sahiptir. Küçük olması nedeniyle çok fazla tercih edilen Pug cinsi köpekler, bulunduğu yaşam şartlarına göre yaklaşık 15 yıl yaşayabilir.

Pug cinsi köpek oyun oynamayı çok sever ve oldukça da yaramazdır. Çok hassas ve ilgi görmeyi çok seven bir yapıya sahip olduğu için verilen cezalar çok olumsuz etki gösterebilir. Pug köpek özelliği olarak, eğitimden çabuk sıkılan ve itaat etmeyi sevmeyen karaktere sahip olması,onu oldukça farklı kılar. Yetişkinler, çocuklar ve diğer hayvanlar ile iyi geçinen Pug, oldukça sevecendir. Rahatlıkla ev içerisinde yaşayabilir. Çok sık havlamadığı için gürültü sorunu da olmaz.

Pug Cinsi Köpeklerin Sağlığı

Pug köpek sahiplenme kararı verdiğinizde sağlık durumu ve nasıl bakım yapılması gerektiğini de öğrenmeniz çok önemlidir. İlerleyen süreçte kritik sağlık sorunları yaşamadan gereken şekilde bakımı yapılmalı ve düzenli olarak veterinere götürülmelidir. Örneğin; çok sıcak veya soğuğa karşı dayanıklı değildir. O nedenle köpeğin sağlığını korumak açısından çok sık yıkamamakta fayda vardır.Yıkadıktan sonra da mutlaka kurutulmalıdır.

Yüz hatları kıvrımlı bir yapıya sahiptir. Kıvrımların içinde kalan yiyecek parçaları veya kirlerin temizlenmesi gerekir. Aksi halde çeşitli enfeksiyonlar oluşabilir. Kıvrımların içini temizlerken, temizlenecek yer kızarmışsa öncelikle krem sürülmelidir. Sonra pamuk ile içinde bulunan kirler temizlenmelidir. Ardından haftada bir düzenli şekilde temizleme işlemi uygulanmalıdır. Ayrıca göz ve burun delikleri gibi çeşitli yerlere kir bulaşmamasına da dikkat edilmelidir.

iStock-157382116

Nefes darlığı sıklıkla görülen Pug köpekleri ile hava sıcaklığının veya soğukluğunun çok yüksek olmadığı sabah saatlerinde veya akşam saatlerinde yürüyüşe çıkılabilir. Hatta, vücut ısısını kullanarak çalışan soğutma minderleri de kullanılabilir. Bahar aylarında gezintiye çıkarıldığında ise alerjik reaksiyonlar gösterebilir veya çiftleşme eğiliminde bulunabilir. Bunun sonucunda huysuz tavırlar sergileyerek kaçma girişiminde bulunabilir. Hava sıcaklığının yanı sıra doğum problemleri, göz rahatsızlıkları, diş hastalıkları, epilepsi, diz kapağında çıkık oluşması ve cilt problemleri ortaya çıkabilir. Ayrıca, sarkık yüzü nedeniyle göz kapağının içe dönmesi de ameliyatı gerektirebilir.

Pug Cinsi Köpekler Nasıl Beslenmelidir?

Pug köpek cinsinin beslenme şekli sağlık açısından önem taşır. Onlara uzman kişilerin belirttiği şekilde su ve yiyecek verilmelidir. Örneğin; çok sık su tüketmesi nedeniyle kilo başına günde 2 litre su içirilmesi gerekir. Ancak şebeke suyu olmamalıdır. Çünkü bu tür sulara, içerdiği zararlı maddelere karşı korunması için çeşitli maddeler eklenir. Bu maddeler de mide ve bağırsak rahatsızlıklarına neden olabilir. Ayrıca, kanserojen etkisini gösteren krom, toksit madde olan flor, sinir sistemi hastalıklarına neden olan klorit ve organların işlevlerini bozma ihtimali bulunan ağır metaller de şebeke suyun içinde bulunabilir. O nedenle su tüketimine özen gösterilmelidir. Beslenme olarak da dondurma veya dondurulmuş sulu meyveler Pug’a iyi gelebilir.

Pug Yavrularda Nelere Dikkat Edilmeli?

İnsanlar çoğunlukla Pug köpek yavrusu sahibi olmak ister. Onların safkan ve sağlıklı olma durumunu belirlemek için bazı kriterler vardır. Örneğin; bir Pug yavrusunun safkan olması için 3 kuşak öncesine kadar bakılması gerekir. Soyağacının yanı sıra genetik hastalıklar olup olmadığı da araştırılabilir. Çünkü bazı yerlerde akraba olan Pug cinsi köpeklerin çiftleştirilmesinden dolayı akraba ilişkisinden kaynaklanan hastalık taşıyabilir ve yaşam süresi kısalabilir.
Pug cinsi köpeklerin en küçük boyutlu olanları Tea Cup olarak adlandırılır. Boy ölçülerini kaybetmemesi için kendi aralarında çiftleştirilir. Ancak bu durum da yavruların bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Türkiye’de Pug köpek sahibi olmak isteyen kişi hayvan standartlarını belirleyen ve onaylayan bir kulüp olan KIF’dan belge alarak köpeğin cinsini ve özelliklerini teyit edebilir. Ayrıca Pug yavrusunu veterinere götürerek aşılarının yapıldığı bir sağlık karnesi ve yetkili kurumlardan da onun için kimlik çıkartması gerekir.

Pug cinsi köpeklerin doğum yapmadan önce; anormal dokuları tespit etmeye yarayan kalça ve diz displazisi, DNA, sıklıkla görülen göz rahatsızlıkları ve kas sisteminde herhangi bir hasar olup olmadığını ortaya çıkaran testler yapılmalıdır.
Hayatınızın vazgeçilmezi olan Pug cinsi köpeklerin özellikleri konusunda bilinçli olmak ve gereken tedbirleri almak, köpeğinizin sağlığını tehlikeye atmamak ve üzücü sonuçlar yaşamamak açısından oldukça önemlidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra... Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra...
Bengal kedisi özellikleri ve bakımıBengal kedisi özellikleri ve bakımı
31 Aralık yarım gün mü? 1 Ocak resmi tatil mi?31 Aralık yarım gün mü? 1 Ocak resmi tatil mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

Bengal kedisi özellikleri ve bakımı

Bengal kedisi özellikleri ve bakımı

Evlilik sözleşmeleri neden yapılır? Evlilik sözleşmesi nedir?

Evlilik sözleşmeleri neden yapılır? Evlilik sözleşmesi nedir?

Aylara göre balık yeme rehberi... 2021 Ocak ayında hangi balık yenir? İşte aylara göre yenilecek balık türleri!

Ocak ayında hangi balık yenir?

Koronavirüse rağmen kışı pozitif geçirmenin beş yolu

Koronavirüse rağmen kışı pozitif geçirmenin beş yolu

Katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Annesini öldürdü, devriye gezen polise gidip itiraf etti

Annesini öldürdü, devriye gezen polise gidip itiraf etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.