Pug cinsi köpeklerin özellikleri ve cinse dair merak edilenler

Birçok kişi tarafından tercih edilen Pug cinsi köpek; akıllı, oynamayı seven ve gerektiğinde sahibini tehlikelere karşı uyarabilmesi ile bilinir. Kendine has bu özellikleri ile adeta can yoldaşınız olur. Bu nedenle de birçok kişinin hayatının bir parçasıdır. Pug Cinsi Köpeklerde Göze Çarpan Özellikler Pug cinsi köpek sahiplenmeden önce onun özelliklerini öğrenmekte fayda vardır. Kökeni Çin’e kadar uzanan Pug köpek cinsleri ilk başta küçük olması ile dikkat çeker. Onların çoğunun siyah renkte tüyleri olmasına karşın sarı renk olanları da vardır. Bacakları düz ve kısa olmasına rağmen oldukça güçlüdür. Genelde sarı veya siyah renkte, kısa, düz, parlak ve yumuşak tüyleri vardır. Çok sık tüy dökmesi nedeniyle astım rahatsızlığı olanlara önerilmez. Pug köpeklerin erkek cinsiyetinde olanlar ortalama 7 kg ağırlığına ve 34 cm uzunluğunda boya sahiptir. Dişi olanlar ise ortalama 7 kg ağırlığa ve 27 cm uzunluğunda boya sahiptir. Küçük olması nedeniyle çok fazla tercih edilen Pug cinsi köpekler, bulunduğu yaşam şartlarına göre yaklaşık 15 yıl yaşayabilir.

Pug cinsi köpek oyun oynamayı çok sever ve oldukça da yaramazdır. Çok hassas ve ilgi görmeyi çok seven bir yapıya sahip olduğu için verilen cezalar çok olumsuz etki gösterebilir. Pug köpek özelliği olarak, eğitimden çabuk sıkılan ve itaat etmeyi sevmeyen karaktere sahip olması,onu oldukça farklı kılar. Yetişkinler, çocuklar ve diğer hayvanlar ile iyi geçinen Pug, oldukça sevecendir. Rahatlıkla ev içerisinde yaşayabilir. Çok sık havlamadığı için gürültü sorunu da olmaz. Pug Cinsi Köpeklerin Sağlığı Pug köpek sahiplenme kararı verdiğinizde sağlık durumu ve nasıl bakım yapılması gerektiğini de öğrenmeniz çok önemlidir. İlerleyen süreçte kritik sağlık sorunları yaşamadan gereken şekilde bakımı yapılmalı ve düzenli olarak veterinere götürülmelidir. Örneğin; çok sıcak veya soğuğa karşı dayanıklı değildir. O nedenle köpeğin sağlığını korumak açısından çok sık yıkamamakta fayda vardır.Yıkadıktan sonra da mutlaka kurutulmalıdır. Yüz hatları kıvrımlı bir yapıya sahiptir. Kıvrımların içinde kalan yiyecek parçaları veya kirlerin temizlenmesi gerekir. Aksi halde çeşitli enfeksiyonlar oluşabilir. Kıvrımların içini temizlerken, temizlenecek yer kızarmışsa öncelikle krem sürülmelidir. Sonra pamuk ile içinde bulunan kirler temizlenmelidir. Ardından haftada bir düzenli şekilde temizleme işlemi uygulanmalıdır. Ayrıca göz ve burun delikleri gibi çeşitli yerlere kir bulaşmamasına da dikkat edilmelidir.

Nefes darlığı sıklıkla görülen Pug köpekleri ile hava sıcaklığının veya soğukluğunun çok yüksek olmadığı sabah saatlerinde veya akşam saatlerinde yürüyüşe çıkılabilir. Hatta, vücut ısısını kullanarak çalışan soğutma minderleri de kullanılabilir. Bahar aylarında gezintiye çıkarıldığında ise alerjik reaksiyonlar gösterebilir veya çiftleşme eğiliminde bulunabilir. Bunun sonucunda huysuz tavırlar sergileyerek kaçma girişiminde bulunabilir. Hava sıcaklığının yanı sıra doğum problemleri, göz rahatsızlıkları, diş hastalıkları, epilepsi, diz kapağında çıkık oluşması ve cilt problemleri ortaya çıkabilir. Ayrıca, sarkık yüzü nedeniyle göz kapağının içe dönmesi de ameliyatı gerektirebilir. Pug Cinsi Köpekler Nasıl Beslenmelidir? Pug köpek cinsinin beslenme şekli sağlık açısından önem taşır. Onlara uzman kişilerin belirttiği şekilde su ve yiyecek verilmelidir. Örneğin; çok sık su tüketmesi nedeniyle kilo başına günde 2 litre su içirilmesi gerekir. Ancak şebeke suyu olmamalıdır. Çünkü bu tür sulara, içerdiği zararlı maddelere karşı korunması için çeşitli maddeler eklenir. Bu maddeler de mide ve bağırsak rahatsızlıklarına neden olabilir. Ayrıca, kanserojen etkisini gösteren krom, toksit madde olan flor, sinir sistemi hastalıklarına neden olan klorit ve organların işlevlerini bozma ihtimali bulunan ağır metaller de şebeke suyun içinde bulunabilir. O nedenle su tüketimine özen gösterilmelidir. Beslenme olarak da dondurma veya dondurulmuş sulu meyveler Pug’a iyi gelebilir.