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Pürüzsüz bir cilt için 2 bardak yeterli! İşte kekik çayının mucizevi faydaları

26.07.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senelerdir hastalıkların tedavilerinde antioksidan ve anti-viral özellikleri nedeniyle tüketilen kekik, mükemmel bir doğal sakinleştirici olarak bilinmekte. Çay olarak tüketilebilen kekik hafızayı canlandırma, baş ağrısı ve kas gerginliğini hafifletme gibi pek çok farklı yarar sağlarken, pürüzsüz bir cilt için de büyük katkı sağlıyor. İşte kekik çayının mucizevi faydaları...

Pürüzsüz bir cilt için 2 bardak yeterli! İşte kekik çayının mucizevi faydaları

Ballıbabagiller familyasına ait olan bir bitki olduğu bilinen ve çay olarak da içilebilen kekik, yemeklerde baharat olarak da tüketilebilmektedir. Sağlık açısından son derece faydalı olduğu bilinen kekik çayı ise özellikle yaz aylarında pürüzsüz bir cilt isteyenlerin yararlanabileceği bitkilerin başında geliyor. Depresyonu önleyip, bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen kekik çayı, cilt problemlerine karşı da savaşıyor. Peki kekik çayı faydaları neler ve nasıl yapılır?

KEKİK ÇAYININ AZ BİLİNEN MUCİZEVİ FAYDALARI!

Sivilce ve akne oluşumunu engellemektedir,

Cilt çatlakları, cilt lekeleri ve egzamaya karşı etkili olduğu bilinmektedir,

Cilt problemlerine iyi gelmektedir,

Depresyonu önler ve anksiyeteyi azaltarak rahatlamayı sağlar,

Bağışıklık sistemine güç verir,

Cildin daha pürüzsüz ve canlı şekilde görünmesini sağlar,

İçerisinde anti enflamatuar ve antibakteriyel özellikler barındırır,

Kulak çınlaması, vertigo, zona ve hepatit gibi pek çok farklı hastalığın hafifletilmesine yardımcı olur,

Vücuttaki stresin azaltılmasına yardımcı olur,

İştahı baskılar. Metabolizma hızını yükseltir, yağ yakma sürecine yardımcı olur,

C vitamini bakımından oldukça zengindir. Bu sayede bağışıklığı güçlendirir.

Gargara olarak yapıldığında ağız kokusunu engeller, diş eti hastalıklarına da iyi gelir,

Adet ağrılarını azaltır ve adet dönemini düzene sokar,

Romatizma ağrılarına iyi geldiği bilinmektedir,

Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıkların daha kısa sürede iyileşmesini sağlamaktadır,

Beyindeki odaklanma ve hafıza merkezini geliştirir,

Kabızlık, mide bulantısı ve şişkinlik gibi problemlere karşı iyi gelir,

Düzenli tüketilirse toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olmaktadır,

Özellikle kolon kanseri konusunda koruyuculuk sağlamaktadır,

Yemeklerin arkasından yaşanan hazımsızlığı önler,

Bronşit ve öksürük gibi solunum sistemini bozan rahatsızlıkları iyileştirir,

KEKİK ÇAYI HAZIRLANIŞI

Kekik çayı, kurutulmuş kekik veya taze kekikten hazırlanabilir.

Kekik çayı için gerekli malzemeler:

-2 tatlı kaşığı kurutulmuş ve ince kıyılmış kekik

-2 su bardağı içme suyu

İlk olarak suyu kaynatın. Ardından ateşten alarak içine kekiği ekleyin. Kekiği su kaynama aşamasında eklemeye dikkat etmelisiniz. Aksi bir durumda kekik çayı tüm aromasını ve faydalı etkilerini kaybetmiş olacaktır.

10-15 dakika civarında çayın demlenmesini beklemelisiniz. Sonra süzgeçten geçirerek tüketmelisiniz. Kekik çayını günde 2 bardağı geçmeyecek şekilde içebilirsiniz. Ayrıca çayın içindeki eterli uçucu yağın kaybolmaması için bir daha yeniden kaynatılmamalıdır.

KEKİK ÇAYININ ZARARI VAR MI?

Kekik çayı bazı durumlarda kanın pıhtılaşmasını yavaşlatabilir. Bu nedenle kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler kekik çayı tüketmemeli veya içmeden önce doktorlarına danışmalıdır.

Aynı zamanda ameliyat sırasında ve sonrasında da ekstra kanama riskini artırabileceği için bu çay tüketilmemelidir. Yine bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara sebep olabilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
kekik çayı
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