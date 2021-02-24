Pürüzsüz cildin anahtarı: Pudra sürerken sünger yerine fırça kullanın!

İster toz ister sıkıştırılmış pudra kullanıyor olun bu kozmetik ürünü doğru bir şekilde kullandığınızdan emin olmalısınız.

Pudra fondöten ve kapatıcıdan sonra, dudak ve göz makyajından önce uygulanmalıdır. Parlamayı azaltacağı ve makyajınızın yüzünüzden kaymasını önleyeceği için sıvı veya krem fondötenleri kullanırken pudrayı ayarlamak çok önemlidir.

DOĞRU PUDRAYI SEÇİN

Yarı saydam veya doğal cilt tonunuza yakın bir pudra seçin.

Cilt tonunuza uyan pudra, lekeleri gizlerken ekstra koruma sağlar.

Yarı saydam pudra, tüm cilt tonlarına uyabilir ve renkli pudra ile karşılaştırıldığında daha az topaklanmış görünür. Flaşla fotoğraf çekmek onu öne çıkarabileceğinden, yarı saydam pudrayı çok iyi uyguladığınızdan emin olun.

Büyük, kabarık bir makyaj fırçası alın ve pudranın içine daldırın. Fırçaya, kabın üzerine bir veya iki kez hafifçe vurun. Bu, kıllardaki fazla tozu giderecektir.

YÜZÜNÜZÜN DIŞ KENARLARINA PUDRA UYGULAMAYIN

Yüzünüzün merkezine odaklanarak hafif hareketlerle uygulayın. T bölgenizi, burnunuzun dış köşelerini, çenenizi ve yanaklarınızı geçmeye özen gösterin. Yüzünüzün dış kenarlarından kaçının. Pudrayı yoğun kılları olan makyaj fırçasıyla uygulamanız daha doğru olur. Yüzünüzün her tarafında küçük dairesel hareketlerle uygulayın. Bu, cildinizin daha az solgun ve daha doğal görünmesini sağlayacaktır.



