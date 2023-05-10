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  4. Pusulada 'siyah nokta' tartışması! Erdoğan isminin altında yer alıyordu... İddialar sonrası açıklama geldi

Pusulada 'siyah nokta' tartışması! Erdoğan isminin altında yer alıyordu... İddialar sonrası açıklama geldi

10.05.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine 4 gün kala yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri sona erdi. Oy kullanma işlemleri sırasında çekilen bir görüntü ise gündem yarattı. Hollanda'daki bir sandıkta açılan oy pusulalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin yer aldığı kutucuğun üzerindeki siyah nokta tartışmalara neden oldu. Muhalefet o siyah noktanın diğer adaylara verilecek oyları geçersiz kılabileceğini iddia ederken, pusulalarla ilgili açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Pusulada 'siyah nokta' tartışması! Erdoğan isminin altında yer alıyordu... İddialar sonrası açıklama geldi

Türkiye 4 gün sonra seçime gitmeye hazırlanırken, yurt dışında oy verme işlemleri tamamlandı, sandıklar ülkeye gönderilmeye başlandı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, 14 Mayıs seçimlerine yoğun ilgi gösterirken; bir rekora imza atarak bu zamana kadarki en yüksek sandığa gitme oranı yakalandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, sosyal medya hesabından "Teşekkürler..." mesajıyla yaptığı paylaşımda, "Geçmiş seçimlere göre yurt dışında rekor bir katılım sayısına ulaştık" ifadelerini kullandı.

HOLLANDA'DA TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜ

Oy verme işlemleri sırasında Hollanda'da çekilen bir görüntü ise tartışma yarattı. 225 pusulada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin yer aldığı kutucuğun içinde siyah nokta olduğu görüldü.

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'SİYAH NOKTA' TARTIŞMASI

Muhalefet, söz konusu siyah noktanın diğer adaylara verilecek oyları geçersiz kılabileceğini iddia ederek itiraz etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Bu belli ki; belli kişilere gidip 'oraya oyu verin' diye talimatlı bir iş olduğu izlenimini ortaya koyuyor" diye konuştu.

İLETİŞİM BAKANLIĞI 'YSK TOPLANDI' İDDİALARINI YALANLADI

YSK'nın söz konusu konuyu görüşmek üzere toplandığı iddia edilirken, İletişim Bakanlığı ise o iddiayı yalanladı.

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"KULLANILMADAN AYRILIP TUTANAK ALTINA ALINDI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada "Baskı hatası tespit edilen 225 oy pusulası kullanılmadan ayrılıp tutanak altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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İletişim Başkanlığı, benzer bir durumun 2018 seçimlerinde Kocaeli'de de yaşandığını, pusulaların geçerli sayıldığını hatırlattı.

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