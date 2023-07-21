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  4. Putin bu kez gözünü Polonya'ya dikti! 'Stalin' çıkışı gündem oldu, gözler Varşova'ya çevrildi

Putin bu kez gözünü Polonya'ya dikti! 'Stalin' çıkışı gündem oldu, gözler Varşova'ya çevrildi

21.07.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'ya kendi ifadesiyle "özel askeri operasyon" başlatarak dünyanın gündemini bir anda değiştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin şimdi de gözünü Polonya'ya dikti. Eski Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin'e gönderme yapan Putin'in Polonya çıkışının ardından gözler Varşova'ya çevrildi.

Putin bu kez gözünü Polonya'ya dikti! 'Stalin' çıkışı gündem oldu, gözler Varşova'ya çevrildi

Geçtiğimiz yıl 24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar sürüyor. Batı cephesinden Ukrayna'ya destekler devam ederken geçtiğimiz günlerde Wagner ayaklanmasıyla zor günler yaşayan Putin bu kez Polonya'ya göz dikti.

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"POLONYA'YA STALİN ARMAĞAN ETTİ"

Tahıl koridoru anlaşmasını kendi koşulları yerine getirilmediği sürece askıya alan Putin, Polonya'nın batı topraklarına ilişkin mesaj verdi.

Rus lider "Bugünkü Polonya'nın batı toprakları, Stalin'in Polonyalılara armağanıdır. Varşova'daki arkadaşlarımız unutmuş, hatırlatalım" sözleriyle dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna savaşı

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