Putin bu kez gözünü Polonya'ya dikti! 'Stalin' çıkışı gündem oldu, gözler Varşova'ya çevrildi

Geçtiğimiz yıl 24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar sürüyor. Batı cephesinden Ukrayna'ya destekler devam ederken geçtiğimiz günlerde Wagner ayaklanmasıyla zor günler yaşayan Putin bu kez Polonya'ya göz dikti.
Tahıl koridoru anlaşmasını kendi koşulları yerine getirilmediği sürece askıya alan Putin, Polonya'nın batı topraklarına ilişkin mesaj verdi.
Rus lider "Bugünkü Polonya'nın batı toprakları, Stalin'in Polonyalılara armağanıdır. Varşova'daki arkadaşlarımız unutmuş, hatırlatalım" sözleriyle dikkat çekti.