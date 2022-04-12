HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin 'çıkmaza girdi' demişti! Ukrayna'dan flaş müzakere açıklaması

Putin 'çıkmaza girdi' demişti! Ukrayna'dan flaş müzakere açıklaması

12.04.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin videokonferans yoluyla devam ettiğini bildirdi. Putin, "Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi” demişti.

Putin 'çıkmaza girdi' demişti! Ukrayna'dan flaş müzakere açıklaması

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, müzakere sürecinin çıkmaza girdiğini ifade etmişti.

Putin’in ardından müzakerelere ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, müzakere sürecinin zorlu geçtiğini ifade ederek, "Müzakerelerde duygusal süreç zor geçiyor. Müzakere alt gruplarının görüşmeleri videokonferans yoluyla sürüyor. Temsilcilerimiz Ukrayna’nın çıkarlarını son derece muhafaza ediyor" dedi.

Öte yandan Putin, İstanbul’da Rusya-Ukrayna müzakere heyetinin bazı konularda vardığı anlaşmaların çıkmaza girdiğini belirtmiş, "Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi” demişti.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da aile faciası! Akrabaları ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktıKonya'da aile faciası! Akrabaları ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıktı
İmamoğlu sert yanıt vermişti! Bakan Karaismailoğlu'ndan tazminat davasıİmamoğlu sert yanıt vermişti! Bakan Karaismailoğlu'ndan tazminat davası
Haşim Kılıç'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması! Haşim Kılıç'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Suriyeli şahsın yaptıkları herkesi isyan ettirdi!

Suriyeli şahsın yaptıkları herkesi isyan ettirdi!

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? 8 yıl sonra paylaşılan fotoğraf...

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? 8 yıl sonra paylaşılan fotoğraf...

New York'ta metroya saldırı! Kan dondurdu...

New York'ta metroya saldırı! Kan dondurdu...

Erdoğan yeni destek paketini açıkladı: Tüm ücretleri bakanlık karşılayacak

Erdoğan yeni destek paketini açıkladı: Tüm ücretleri bakanlık karşılayacak

Acılı baba hakkında şoke eden sözler! "İsterse bana dava açabilir"

Acılı baba hakkında şoke eden sözler! "İsterse bana dava açabilir"

Sebze ve meyve fiyatları neden yükseliyor?

Sebze ve meyve fiyatları neden yükseliyor?

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.