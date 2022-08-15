Putin çok kızacak: Yakınları arkasından iş çevirdi! CIA ile pazarlık masası...

Putin'i küplere bindirecek hamle en yakınlarından geldi! Putin'in çevresinden yetkili isimler, Ukrayna savaşını sona erdirmek için gizli bir girişimde bulundu. Uzmanlar, üst düzey yetkililerin ve Putin'e yakın kişilerin paniğe kapıldıklarını, bu nedenle Ukrayna savaşını sona erdirmek için pazarlık yapmak istediklerini belirtti.

ŞOK İDDİA! KREMLİN'İN HALİNİ İFŞA ETTİ

Kremlin'den üst düzey bir yetkilinin dün gece Ukrayna işgalini sona erdirmek için Batı'yla gizlice temasa geçtiği iddia edildi. İddiaya göre, kimliği bilinmeyen, Putin'in yakın çevresindeki üst tabakadan gizli kişi, Kremlin'in savaşın sona ermesi için panik ve çaresizlik içinde olduğunu ortaya çıkardı.

Batılı istihbarat teşkilatlarına dağıtılan bir raporda da bu hamleye ilişkin şaşırtıcı iddialar ortaya atıldı.

EKONOMİK YAPTIRIMLAR SERT VURDU

Putin'e yakın üst düzey yetkililerin, savaş nedeniyle Batı'nın uyguladığı sert yaptırımlardan ve ekonomideki kötüye doğru gidişattan endişe duyduklarına inanılıyor.

Bazı Kremlin makamları ayrıca Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nde savaşmak gibi giderek artan risklerden endişe duyuyor.

Temasın Putin'in arkasından CIA yetkilileri veya Batılı diplomatlar ile yapılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

