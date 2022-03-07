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Putin'den Avrupa'ya flaş çağrı: Kiev'e baskı yapın! İşte Rusya'nın ateşkes şartları

07.03.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'ya çağrıda bulunarak "İnsan hakları kurallarına uyması için Kiev'e baskı yapın" dedi. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’ya başlattıkları saldırıları durdurabileceklerini, öne sürdükleri şartların Ukrayna tarafından kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Peskov, “Ukrayna anayasayı değiştirmeli ve herhangi bir bloğa girmemeli” diyerek Kırım’ın da Rusya’nın parçası olarak tanınması gerektiğini ifade etti. İşte detaylar!

Putin'den Avrupa'ya flaş çağrı: Kiev'e baskı yapın! İşte Rusya'nın ateşkes şartları

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 12. gününde devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Avrupa'ya dikkat çeken bir çağrı geldi. Putin, "İnsan hakları kurallarına uyması için Kiev'e baskı yapın" dedi.

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RUSYA, UKRAYNA İLE ATEŞKES ŞARTLARINI AÇIKLADI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan ateşkese dair açıklama geldi. Ukrayna’nın taleplerini kabul etmesi halinde operasyonların "her an" durabileceğini ifade eden Peskov, “Ukrayna anayasayı değiştirmeli ve herhangi bir bloğa katılma çabalarından vazgeçmeli” diyerek Ukrayna’nın tarafsızlık statüsüne uyması gerektiğini belirtti.

Operasyonların Ukrayna’nın silahsızlandırılması amacıyla başlatıldığının altını çizen Peskov, “Aslında Ukrayna’nın silahsızlandırılmasını tamamlıyoruz, tamamlayacağız. Onlar, bu düşmanlıklarını sonlandırmalı” diye konuştu.

Şartlarının devamında Kırım, Luhansk ve Donetsk için de koşullarını öne süren Peskov, “Kırım’ın, Rusya’nın parçası olarak tanımasını, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsız devletler olarak tanınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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