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Putin'den Batı'ya gözdağı: Cevabımız yıldırım hızında olacak

27.04.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. "Ukrayna ve Donbas'taki özel askeri operasyonda belirlenen tüm görevler tamamlanacak" diyen Putin "Ukrayna'daki duruma dışarıdan biri müdahale ederse, cevabımız yıldırım hızında olacak" diye konuştu.

Putin'den Batı'ya gözdağı: Cevabımız yıldırım hızında olacak

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahalede 2 aylık süre geride kaldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı yeni açıklamada "Ukrayna'daki duruma dışarıdan biri müdahale ederse, cevabımız yıldırım hızında olacak" diye konuştu. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere’nin Ukrayna’ya sağladığı silahların Rus topraklarındaki hedeflere saldırmak için kullanılması halinde Kiev’deki karar alma merkezlerinin vurulacağını bildirdi.

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Rusya Federasyonu Yasama Meclisi toplantısında konuşan Vladimir Putin, şunları ifade etti:

"Ukrayna ve Donbas'taki özel askeri operasyonda belirlenen tüm görevler tamamlanacak. Ukrayna'ya yönelik özel harekat gelecekte Donbas, Kırım ve tüm Rusya'nın güvenliğini sağlayacak. Ukrayna'da özel operasyon başlatarak Rusya Federasyonu üzerinde asılı duran gerçek tehlikeyi önledik.

"ANAVATANIMIZI ÇOKTAN SARMIŞ OLAN GERÇEK BİR TEHLİKE ÖNLENDİ"

Ukrayna dışarıdan (yabancı ülkeler tarafından) Rusya ile doğrudan bir çatışmaya itildi. Askerlerimiz ve subaylarımız, anavatanımızı çoktan sarmış olan gerçek bir tehlikeyi önledi. Cesaretleri, kararlılıkları, kahramanlıklarıyla topraklarımızda ortaya çıkacak büyük çaplı bir çatışmayı, engellediler.

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"CEVABIMIZ YILDIRIM HIZINDA OLACAK"

Ukrayna'daki duruma dışarıdan biri müdahale ederse, cevabımız yıldırım hızında olacak. Rusya kendisine yönelik bir tehdit durumunda, rakiplerinin henüz sahip olmadığı araçları yanıt olarak kullanacak."

RUSYA'DAN İNGİLTERE'YE YANIT: KİEV'DEKİ KARAR ALMA MERKEZLERİ VURULACAK

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere’nin Ukrayna’ya sağladığı silahların Rus topraklarındaki hedeflere saldırmak için kullanılması halinde Kiev’deki karar alma merkezlerinin vurulacağını bildirdi.

Rus ordusunun uzun menzilli yüksek hassasiyetli güdümlü füzelerle Kiev’deki karar alma merkezlerine misilleme saldırıları başlatmak üzere 24 saat hazır beklediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Londra'nın, Kiev rejimini bu tür eylemlere doğrudan kışkırtmasının, (Rus topraklarına saldırının) gerçekleştirilmeye çalışılması durumunda derhal orantılı tepkimize yol açacağını vurgulamak istiyoruz. Kiev'deki Ukrayna’ya ait karar alma merkezlerinde Batılı ülkelerden herhangi birinin vatandaşı olan danışmanların olması, Rusya’nın cevabına ilişkin aldığı kararına sorun teşkil etmeyecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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