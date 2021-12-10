Putin'den Donbas'ta yaşananlarla ilgili 'soykırım' benzetmesi

Putin, Rusya merkezli Sivil Toplumu ve İnsan Haklarını Geliştirme Konseyi ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

"RUSYA FOBİSİ"

Toplantıda Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, "Rusya fobisi, soykırım öncesindeki ilk adımdır." dedi.

"SOYKIRIMA BENZİYOR"

Donbas'ta da Rusya fobisinin yaşandığını iddia eden Putin, "Donbas’ta yaşananları biliyoruz. Orada yaşananlar kesinlikle soykırıma benziyor. Ancak bu kavramların değer kaybetmemesi için de dikkatli hareket edilmesi gerekiyor.” diye konuştu.

ZELENSKIY VE BIDEN, DONBAS'I GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı telefon görüşmesinde Donbas'ı ele aldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ukrayna'nın çevresindeki güvenlik durumu ve barışın sağlanması için yollar ele alındı. Tarafların Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin sonuçlarını değerlendirdiği görüşmede, Zelenskiy, Biden'a ülkesinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği sürekli ve kararlı destek için teşekkür etti.

Zelenskiy'nin Donbas'ta barışçıl çözüme bağlılığını yinelediği görüşmede, tarafların sonraki adımlar için pozisyonlarını bu yönde koordine ettikleri belirtildi. Görüşmede Zelenskiy, tıkanan barış görüşmelerini açmak için önerileri olduğuna ve farklı formatlarda bunları tartışmaya hazır olduklarına dikkati çekti.

Ayrıca liderler, süregelen hibrit saldırganlıkla mücadelesinde Ukrayna'ya güvenlik, finans ve siyasi alanlarda destek yollarını ele aldı. Zelenskiy, Kuzey Akım 2 boru hattını enerji ve güvenlik garantileri açısından değerlendirdiklerini ve boru hattının Rusya saldırganlığını caydırmada Ukrayna'yı önemli bir faktörden mahrum edeceğini belirtti. Görüşmede, Ukrayna'nın enerji dayanıklılığını kuvvetlendirmek için atılabilecek somut adımlar ele alındı.

UKRAYNA TÜRKİYE'NİN DONBAS KRİZİ GÖRÜŞMELERİNE KATILMASINA OLUMLU BAKIYOR

Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, Türkiye'nin Donbas krizi görüşmelerine katılması dahil çözüme faydası olacak formatlara olumlu baktıklarını söyledi.

Nikiforov, Kommersant'a yaptığı yorumda Rusya ile direk görüşmeler, Türkiye'nin görüşmelere katılması ve ABD'nin Normandiya formatına eklenmesi formatlarını uygun bulduklarını belirterek, "Önemli olan bunun pratik sonuçlar getirmesi." değerlendirmelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı değerlendirmelerde, "(Rusya-Ukrayna gerilimi) İki tarafın rızasıyla kolaylaştırıcılık, arabuluculuk veya arzu edilecek herhangi bir formatta destek sunabiliriz." ifadelerini kaydetmişti.

(AA)



