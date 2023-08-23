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Putin'den flaş "savaşı bitirelim" çağrısı! "Son vermek istiyoruz..."

23.08.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, beş ülkenin oluşturduğu BRICS zirvesinde flaş bir açıklama yaptı! Putin Ukrayna'daki savaşın Batılı devletler yüzünden başladığını ima ederek, "Ukrayna’daki eylemlerimiz sadece tek bir amaca dayanıyor, Batı ve onun Ukrayna’daki uyduları tarafından Donbass’ta yaşayan insanlara karşı başlatılan savaşa son vermek" dedi.

Putin'den flaş "savaşı bitirelim" çağrısı! "Son vermek istiyoruz..."

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen BRICS zirvesine Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika katıldı. Zirveye video konferans yöntemiyle katılan Rus lider Putin, Ukrayna'daki savaşla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

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"HER TÜRLÜ HEGEMONYAYA KARŞIYIZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen BRICS zirvesine video konferans yöntemiyle katıldı. BRICS’in küresel arenada etkisini sürekli arttıran bir yapı haline geldiğini belirten Putin, "Birliğimiz geleceğe yönelik stratejik bir rotaya sahip ve uluslararası toplumun büyük çoğunluğunun, yani dünya çoğunluğunun taleplerini karşılamaktadır. Eşitlik, destek ve birbirimizin çıkarlarını gözetme ilkeleriyle koordineli bir şekilde hareket ederek küresel ve bölgesel gündemin en acil sorunlarıyla ilgileniyoruz" dedi. Putin BRICS ülkelerinin çok kutuplu dünya düzenini desteklediğini vurgulayarak, "Bazı ülkelerin kendi ayrıcalıklarına dayalı olarak teşvik ettiği ve yeni-sömürgeciliğin sürdürülmesi politikasına dayanan her türlü hegemonyaya karşıyız" ifadelerini kullandı.

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"BATI TARAFINDAN BAŞLATILAN SAVAŞA SON VERMEK İSTİYORUZ"

Hegemonya arzusunun Ukrayna’da ciddi bir krize yol açtığını belirten Putin, "Bu ülkede önce Batılı ülkelerin yardımıyla bir darbe yapıldı, ardından bu darbeyi kabul etmeyenlere karşı 8 yıldır acımasız bir savaş sürdürülüyor. Rusya, kültürleri, gelenekleri, dilleri ve gelecekleri için mücadele eden insanları destekleme kararı aldı. Ukrayna’daki eylemlerimiz sadece tek bir amaca dayanıyor, Batı ve onun Ukrayna’daki uyduları tarafından Donbass’ta yaşayan insanlara karşı başlatılan savaşa son vermek" şeklinde konuştu.

"ULUSAL PARA BİRİMLERİNİN KULLANIMI GENİŞLETİLMELİ"

Putin, Ukrayna krizinin çözümü için çalışan BRICS ülkelerine teşekkür ederek, "Önemli olan, hepimizin gerçekten adil ve uluslararası hukuka dayanan çok kutuplu dünya düzeninden yana olmamızdır" ifadelerini kullandı. BRICS ülkeleri arasındaki ticaret hacmine değinen Putin, "Son 10 yılda BRICS ülkelerinin küresel ekonomideki yatırımları iki kat arttı ve toplam ihracatı dünya pazarının yüzde 20’sine ulaştı" dedi. Putin BRICS ülkelerinin ulusal para birimlerinin kullanımını genişletmesi ve bankalar arasındaki iş birliğini geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Putin, "BRICS ekonomik ortaklık stratejisinin 2025 yılına kadar daha kapsamlı uygulanmasına ve yeni uzun vadeli kılavuzların geliştirilmesine katkıda bulunacağız. Bunlar arasında, ülkelerimizin uluslararası para ve finans sistemindeki rolünün arttırılması, bankalar arası iş birliğinin geliştirilmesi, ulusal para birimlerinin kullanımının genişletilmesi, vergi, gümrük ve tekel karşıtı otoriteler arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ihtiyacını görüyoruz" diye konuştu.(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna putin

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