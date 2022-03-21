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Putin'e soğuk duş! Silah göndermeyecekler

21.03.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşına yönelik yeni gelişmeler yaşanırken, Çin'in ABD'deki Büyükelçisi Qin Gang, ülkesinin Rusya'ya silah gönderip göndermeyeceğini netleştirdi. Qin Gang, ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemek için Rusya'ya silah veya mühimmat göndermeyeceğini; krizi sona erdirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtti.

Putin'e soğuk duş! Silah göndermeyecekler

Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ederken, Çin'in ABD'deki Büyükelçisi Qin Gang'ten çarpıcı açıklamalar geldi.

BBC'nin haberine göre; Çin'in ABD'deki Büyükelçisi Qin Gang, ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemek için Rusya'ya silah veya mühimmat göndermeyeceğini; krizi sona erdirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Cuma günü ABD Başkanı Joe Biden, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'i "Pekin Moskova'ya materyal desteği sağlarsa bunun sonuçları olur" ifadeleriyle uyarmıştı. Büyükelçi'nin açıklaması, Biden'ın bu sözlerinin ardından geliyor. Bu anlamda sözler dikkat çekti.

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ÇİN'İN UKRAYNA KRİZİNDEKİ TARAFI

Çin'in Dışişleri Bakanı Wang Yi, geçtiğimiz günlerde yaptığı önemli bir açıklamada Çin’in zamanın göstereceği gibi Ukrayna krizi konusunda tarihin doğru tarafında yer aldığını ve bu durumun çoğu ülkenin istekleri doğrultusunda olduğunu söylemiş, "Çin, asla hiçbir dış baskıyı veya zorlamayı kabul etmeyecek. Çin’e karşı her türlü asılsız suçlama ve şüpheye karşı çıkılacaktır" demişti.

Çin’in bağımsız kararlar vereceğini de yineleyen Yi, “Biz her zaman barışı korumaktan ve savaşa karşı çıkmaktan yana olduk. Çin’in konumu nesnel, adil ve çoğu ülkenin istekleriyle uyumludur” ifadelerini kullanmıştı.

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Çin Dışişleri Bakanı Yi, İspanya Dışişleri Bakanı Albares'e, Pekin'in Ukrayna krizinde taraf olmadığını ve üç haftadan uzun süre önce başlayan işgal nedeniyle Moskova'ya uygulanan ekonomik yaptırımlardan "etkilenmek" istemediğini de söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Rusya Ukrayna
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