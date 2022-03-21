Son dakika: Putin'e bir kötü haber daha! "Rusya ekonomisi için asıl tehlike Çin"

ABD dış politikası ve ulusal güvenlik konularında uzman olan Harry Kazianis, Rusya'nın aslında “Çin'in kolonisi” haline gelme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Express'e verdiği bir röportajda, 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından Çin'in "alabildiği kadar satın aldığını" ve Rusya'nın giderek daha çaresiz hale geldiği önümüzdeki yıllarda bu "planı" takip etmeyi "çok seveceğini" söyledi.

EKONOMİK ÇÖKÜŞ

Ruble, Ukrayna'nın işgalinden bu yana değerinin dörtte birinden fazlasını kaybettiği ve bu ayın başlarında ABD doları karşısında 120 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördüğü için Rusya'da ekonomik bir çöküşle ilgili artan endişeler var.

ÇİN, FIRSAT OLARAK GÖREBİLİR

ABD düşünce kuruluşu Ulusal İlgi Merkezi'nde analist olan Kazianis, Başkan Xi Jinping'in "Rusya'da bir dayanak" elde etmek istediğini ve ileri askeri teknolojisine erişmek için Kremlin'in savunmasızlığından yararlanabileceğini de iddia etti.

Kazianis, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Putin, bugün tüm birliklerini Ukrayna'dan çekse bile, yaptırımlar kalkmıyor. Ekonomik olarak hayatta kalırsa, bu noktada Çin'in kolonisi olmak zorunda kalacak. Hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu finansal desteği almasının tek yolu bu. Ve Çinlilerin bunu yapmak isteyeceği kesin değil. Bu gerçekten kötü bir durum. Savaş nükleere gitmediği sürece bu onların çıkarınadır. Bence Çinliler Rusya'da mümkün olduğu kadar çok yer edinmeye çalışmak isterler.

"SOVYETLER ÇÖKÜNCE DE BUNU YAPTILAR"

Sovyetler Birliği çöktüğünde yaptıkları buydu ve Çin'in şu anki süper güç olmasının nedeni budur. Sovyetler Birliği'nden geriye kalanlardan alabildikleri kadar satın aldılar ve şimdi ABD ve müttefikleri, en iyi Sovyet teçhizatının hepsini almış ve geliştirmiş bir Çin ordusuyla karşı karşıya. Yani o planı tekrar takip etmek istiyorlar.

Kazianis, Çinli liderlerin Rusya ile ortaklıktan kaynaklanacak "itibar zararını" da dikkate almaları gerektiğini söyledi. Kazianis, "Başkalarının ne düşündüğünü umursamıyorlar gibi görünüyorlar, muhtemelen kendi insanlarının ne düşündüğünü umursamıyorlar" dedi.



