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Putin faciadaki nükleer iddiasını doğruladı!

04.07.2019 13:45 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3 gün önce çıkan yangında 14 kişinin öldüğü su altı aracının nükleer güçle çalıştığını açıkladı.

Putin faciadaki nükleer iddiasını doğruladı!

Putin'in sorusu üzerine, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, araçtaki nükleer reaktörün kontol altına alındığını söyledi.

Kremlin'in yayımladığı görüşme zabıtlarına göre, Şoygu denizaltıdaki yangının yakıt hücresinde başlayıp, yayıldığını söyledi.

Putin de "Peki ya aracın nükleer reaktörüne ne oldu? Durumu ne?" diye sordu.

Şoygu bu soruya, "Araçtaki nükleer reaktör tamamen izole ve insansız haldeydi. Mürettebat reaktörü korumak için tüm önlemleri aldı ve tamamen çalışır durumda" yanıtını verdi.

Rus yetkililer, Savunma Bakanlığı'nın Kuzey Kutbu'nda deniz yatağında araştırma yaptığını söylediği su altı aracındaki kazaya ilişkin ayrıntıları örtbas etmeye çalışmakla suçlanıyordu.

AÇIKLAMA YANGINDAN BİR GÜN SONRA YAPILDI

Yangın Pazartesi günü çıkmış ancak Rusya Savunma Bakanlığı kazayı kamuoyuna Salı günü açıklamıştı.

Norveç'in, su altı aracının nükleer reaktöre sahip olmadığı konusundaki yoğun araştırmalarına karşın, bu konudaki resmi açıklama da yeni yapıldı.

Rus yetkililer, su altı aracının adını ve tipini açıklamayı reddetti. Ancak, Rus medyasındaki haberler denizaltının AS-31 adlı çok gizli bir derin su altı aracı olduğunu söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
nükleer putin denizaltı

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