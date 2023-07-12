Putin'in 22 vagonlu 'hayalet treni' deşifre edildi! Fiyatı ve bakım maliyeti dudak uçuklattı... İşte o kusursuz 'hayalet tren'!

Putin'in özel hayatıyla ilgili çok az şey biliniyor. Kremlin'in halkın gözünden sakladığı ve gizlediği birçok evrak ve fotoğrafın olduğu düşünülüyor. Sürgündeki Rus petrol kralı Mihail Khodorkovsky, Kremlin'e muhalifliğiyle tanınıyor. Khodorkovsky tarafndan desteklenen Dossier Center adlı Londra merkezli soruşturma grubu, Putin'in 22 vagonlu treninin görüntülerini basına sızdırdı.

DEVLET SIRLARINI BARINDIRIYOR

Putin'in tren kullandığı gerçeği biliniyor. Kremlin, gemide süslü bir şekilde dekore edilmiş bir toplantı odasında yapılan toplantıların görüntülerini yayımladı.

Öte yandan 22 vagonun içindekiler yakından korunan bir devlet sırrına dönüşmüş durumda.

SİNEMA SALONU, CİLT BAKIM VE MASAJ SALONU VE HAMAM...

Rus lider Putin'in rahat ve gizli bir şekilde seyahat etmesini sağlayan bu trenin içerisindekiler görenleri şaşkına çevirdi.

Paylaşılan görüntülerde, sinema salonu, cilt bakım salonu ve masaj salonu olduğu görülürken hamam ve yaşlanma geciktirici odaların da olduğu gözlerden kaçmadı. Ayrıca özel dekorasyonlu yatak ve yemek odalarının da göze çarptığı trende Putin'in dış dünya ile iletişim kurmasını sağlayan bir iletişim sisteminin de olduğu aktarıldı.

Kurşun geçirmez maddeyle yapıldığı ifade edilen trenin acil müdahale odasının olduğu da ifade edildi.

TRENİN FİYATI VE BAKIM MASRAFI DUDAK UÇUKLATTI!

Zicron Service adlı demiryolu şirketinde çalışan bir yetkilinin sızdırdığı bilgiye göre, tren 74 milyon dolara üretildi. Ayrıca trenin yıllık bakım ücretinin 15,8 milyon dolar olduğu ifade edilirken, trenin görüntüleri sonrası Kremlin cephesinden bir açıklama yapıldı.

Kremlin yaptığı açıklamada, "Başkan Putin'in böyle bir aracı yoktur ve böyle bir araç kullanmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Putin'in uçak kullanmak yerine güvenlik ve gizlilik açısından treni tercih ettiği düşünülüyor. Trenin takibinin zor olması da Rusya ile Ukrayna savaşı sonrası Putin'in treni önemli bir araç haline getirdi.

