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Putin'in açıklaması sonrası harekete geçtiler! Hepsi silah altına alınacak

22.02.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'da bulunan Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gece yaptığı açıklamada 'Ukrayna, Rusya sayesinde doğdu. Orada Rus egemenliği olmalı. Luhansk ve Donetsk'i tanıyoruz.' demişti. Bu açıklama sonrası Kiev'in bölgeye yönelik saldırılarının arttığı iddiası ile Donetsk lideri Puşilin, 1995 ile 2004 yılları arasında doğanların silah altına alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Putin'in açıklaması sonrası harekete geçtiler! Hepsi silah altına alınacak

Rusya, Ukrayna'da bulunan Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararı aldı. Rusya lideri Putin, dün gece yaptığı açıklamada 'Ukrayna, Rusya sayesinde doğdu. Orada Rus egemenliği olmalı. Luhansk ve Donetsk'i tanıyoruz.' dedi.

Rusya'nın bu hamlesi sonrası bölgede tansiyon bir anda yükseldi. Çok sayıda ülkeden ve uluslararası kuruluşlardan konuya ilişkin ardı ardına açıklamalar gelmeye başladı. Açıklamaların çoğunluğunun içeriğini bölgede tansiyonun düşürülmesi gerektiği vurgusu oluşturdu.

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin ise, Putin'in açıklaması sonrası Kiev'in bölgeye yönelik saldırılarının arttığı iddia etti. Puşilin, Kiev yönetiminin saldırılarının artmasının ardından 1995 ile 2004 yılları arasında doğan erkeklerin silah altına alınmasını öngören kararnameyi imzaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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