Putin'in açıklaması sonrası harekete geçtiler! Hepsi silah altına alınacak

Rusya, Ukrayna'da bulunan Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararı aldı. Rusya lideri Putin, dün gece yaptığı açıklamada 'Ukrayna, Rusya sayesinde doğdu. Orada Rus egemenliği olmalı. Luhansk ve Donetsk'i tanıyoruz.' dedi.

Rusya'nın bu hamlesi sonrası bölgede tansiyon bir anda yükseldi. Çok sayıda ülkeden ve uluslararası kuruluşlardan konuya ilişkin ardı ardına açıklamalar gelmeye başladı. Açıklamaların çoğunluğunun içeriğini bölgede tansiyonun düşürülmesi gerektiği vurgusu oluşturdu.

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin ise, Putin'in açıklaması sonrası Kiev'in bölgeye yönelik saldırılarının arttığı iddia etti. Puşilin, Kiev yönetiminin saldırılarının artmasının ardından 1995 ile 2004 yılları arasında doğan erkeklerin silah altına alınmasını öngören kararnameyi imzaladı.



