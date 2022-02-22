HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA: Herkesin aklındaki soruyu canlı yayında cevapladı! Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi nasıl etkiler?

SON DAKİKA: Herkesin aklındaki soruyu canlı yayında cevapladı! Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi nasıl etkiler?

22.02.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'da bulunan Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gece yaptığı açıklamada 'Ukrayna, Rusya sayesinde doğdu. Orada Rus egemenliği olmalı. Luhansk ve Donetsk'i tanıyoruz.' dedi. Canlı yayında gerilimi değerlendiren Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın, krizden Türkiye'nin nasıl etkileneceğini anlattı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Herkesin aklındaki soruyu canlı yayında cevapladı! Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi nasıl etkiler?

Son dakika Ukrayna - Rusya haberleri... Tüm dünyada olduğu gibi Rusya - Ukrayna arasındaki kriz ülkemizden de yakından takip ediliyor. Prof Dr. Mesut Hakkı Çaşın, milletler hukukuna göre Rusya'nın Kiev'i almasının tüm Ukrayna'yı alması demek olduğunu Putin'in hedefinin de bu olduğunu belirtti. Peki Türkiye bu krizin neresinde? İşte canlı yayında kritik açıklamalarda bulunan Çaşın'ın o sözleri...

SON DAKİKA: 'RUSYA, İŞGALE BAŞLADI! NET ŞEKİLDE GÖRÜYORUZ'

A Haber'e konuk olan Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın, 'Rusya'nın işgale başladığını çok net bir biçimde görüyoruz. Orada 8.5 milyon Rus yaşıyor, bu tamam. Siz daha önce orayı tanıdınız büyükelçi atadınız. Bu tanımanın arkasında garantör devlerler de var.

Ukrayna'daki nükleer silahlar Rusya'ya verilince Ruslar sesini çıkarmamıştı. Bir devletin topraklarının nasıl işgal edildiğini net bir biçimde görüyoruz.

UKRAYNA

Belarus sınırına asker yığdılar. Devletler hukukuna göre Kiev'in alınması demek bütün Ukrayna'nın alınması demek. Milletler hukukuna göre. Sovyet anayasasına göre siz orayı tanıdınız oraya büyükelçi atadınız. Bu tanımanın arkasında garantör bir devlet var. Ukrayna'daki nükleer silahlar Rusya'ya verilince Rusya sesini çıkarmadı.' dedi.

RUSYA - UKRAYNA KRİZİ TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLER?

Soru: Türkiye bu işin neresinde? Bu kriz bizi ülkemizi nasıl etkiler?

'Cumhurbaşkanımız kimsenin yapmadığını yaptı. 'Biz Karadeniz'de acı istemiyoruz' dedi. Zelensi seçilmiş bir devlet başkanıdır. Putin, 'Ben onu tanımıyorum' diyor. Bu doğru değil. Türkiye'nin masaya getirdiği teklif Minsk'in konuşulmasıydı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıdı

Rusya, enformasyonu çok iyi kullanıyor. Eğer Ukrayna ordusu Donetsk'e saldırırsa, Luhansk'ta Ruslar öldürülürse Ruslar oraya girer ve Ukrayna'yı tarumar eder. Aslında Rusların istediği de bu.'

'İŞGAL ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERDE BAŞLAYABİLİR'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 'Rusya, önümüzdeki saatler arasında Ukrayna'yı işgal edebilir' açıklamasında bulundu.

Rusya:

ABD'DEN BÜYÜKELÇİLİK KARARI!

Son dakika bilgisine göre Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna büyükelçiliğini Polonya'ya taşıma kararı aldı.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensiy, 'Bizim Kırım, Donets ve Luhansk gibi kaybettiğimiz topraklar Belçika ve Hollanda'dan daha büyük.' diyerek duruma isyan etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dedektif anne sapığı yakalattıDedektif anne sapığı yakalattı
Son dakika: Beyaz Saray'a geldiler! "İşgal saatler içinde başlayacak"Son dakika: Beyaz Saray'a geldiler! "İşgal saatler içinde başlayacak"
Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan yeni açıklama! Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan yeni açıklama!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Ukrayna son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Putin'in kararına ilk tepki! 'Reddediyoruz'

Türkiye'den Putin'in kararına ilk tepki! 'Reddediyoruz'

Elektrik faturaları için son dakika gelişmesi: İndirim oranları belli oldu! Konut ve işletmelere…

Elektrik faturaları için son dakika gelişmesi: İndirim oranları belli oldu! Konut ve işletmelere…

Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi

Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi

Ve ABD'den Rusya için ilk hamle geldi... Resmen yasaklıyorlar

Ve ABD'den Rusya için ilk hamle geldi... Resmen yasaklıyorlar

Putin'in kararını böyle kutladılar! Halk sokaklara çıktı

Putin'in kararını böyle kutladılar! Halk sokaklara çıktı

İlginizi Çekebilir

İşinden istifa etti! Seksi pozlarını satarak servet kazanıyor

İşinden istifa etti! Seksi pozlarını satarak servet kazanıyor

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku için...

Her gece daha rahat bir uyku için...

Sınıf annesi skandalı! Oğlunun arkadaşlarıyla cinsel ilişki...

Sınıf annesi skandalı! Oğlunun arkadaşlarıyla cinsel ilişki...

Koltuk altından sütü fışkırınca şaşırdı! “Üçüncü bir göğsüm..."

Koltuk altından sütü fışkırınca şaşırdı! “Üçüncü bir göğsüm..."

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.