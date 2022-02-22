SON DAKİKA: Herkesin aklındaki soruyu canlı yayında cevapladı! Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi nasıl etkiler?

Son dakika Ukrayna - Rusya haberleri... Tüm dünyada olduğu gibi Rusya - Ukrayna arasındaki kriz ülkemizden de yakından takip ediliyor. Prof Dr. Mesut Hakkı Çaşın, milletler hukukuna göre Rusya'nın Kiev'i almasının tüm Ukrayna'yı alması demek olduğunu Putin'in hedefinin de bu olduğunu belirtti. Peki Türkiye bu krizin neresinde? İşte canlı yayında kritik açıklamalarda bulunan Çaşın'ın o sözleri...

SON DAKİKA: 'RUSYA, İŞGALE BAŞLADI! NET ŞEKİLDE GÖRÜYORUZ'

A Haber'e konuk olan Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın, 'Rusya'nın işgale başladığını çok net bir biçimde görüyoruz. Orada 8.5 milyon Rus yaşıyor, bu tamam. Siz daha önce orayı tanıdınız büyükelçi atadınız. Bu tanımanın arkasında garantör devlerler de var.

Ukrayna'daki nükleer silahlar Rusya'ya verilince Ruslar sesini çıkarmamıştı. Bir devletin topraklarının nasıl işgal edildiğini net bir biçimde görüyoruz.

Belarus sınırına asker yığdılar. Devletler hukukuna göre Kiev'in alınması demek bütün Ukrayna'nın alınması demek. Milletler hukukuna göre. Sovyet anayasasına göre siz orayı tanıdınız oraya büyükelçi atadınız. Bu tanımanın arkasında garantör bir devlet var. Ukrayna'daki nükleer silahlar Rusya'ya verilince Rusya sesini çıkarmadı.' dedi.

RUSYA - UKRAYNA KRİZİ TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLER?

Soru: Türkiye bu işin neresinde? Bu kriz bizi ülkemizi nasıl etkiler?

'Cumhurbaşkanımız kimsenin yapmadığını yaptı. 'Biz Karadeniz'de acı istemiyoruz' dedi. Zelensi seçilmiş bir devlet başkanıdır. Putin, 'Ben onu tanımıyorum' diyor. Bu doğru değil. Türkiye'nin masaya getirdiği teklif Minsk'in konuşulmasıydı.

Rusya, enformasyonu çok iyi kullanıyor. Eğer Ukrayna ordusu Donetsk'e saldırırsa, Luhansk'ta Ruslar öldürülürse Ruslar oraya girer ve Ukrayna'yı tarumar eder. Aslında Rusların istediği de bu.'

'İŞGAL ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERDE BAŞLAYABİLİR'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 'Rusya, önümüzdeki saatler arasında Ukrayna'yı işgal edebilir' açıklamasında bulundu.

ABD'DEN BÜYÜKELÇİLİK KARARI!

Son dakika bilgisine göre Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna büyükelçiliğini Polonya'ya taşıma kararı aldı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensiy, 'Bizim Kırım, Donets ve Luhansk gibi kaybettiğimiz topraklar Belçika ve Hollanda'dan daha büyük.' diyerek duruma isyan etti.

