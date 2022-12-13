Putin'in bir sonraki adımı merak edilirken açıklama geldi: Yılbaşına savaşın gölgesinde girecekler! Peskov'dan dikkat çeken "yeni topraklar" çıkışı

Nükleer savaş söylemleri kapsamında çıkan tartışmalarla tüm dünyada panik yaratan savaş 24 Şubat'tan bu yana devam ediyor. Tarafların nükleer silahla bir saldırı gerçekleştirmesi en çok korkulan riskler arasında. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dünyaya destek çağrılarının sürdürürken Putin'in masaya oturup oturmayacağı merak ediliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov buna bağlı bir açıklama yaptı. "Ukrayna'nın sahadaki gerçekleri kabullenmesi gerektiğini" savunan Peskov, "Bu gerçekler, Rusya’ya yeni bölgelerin katıldığına işaret ediyor" ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca yılbaşında savaşın süreceğinin sinyalini verdi.

"SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, Rusya'ya Ukrayna'nın topraklarında bulunan askerlerini yılbaşına kadar çekme çağrısını gazetecilere değerlendirdi.

Rusya’nın Ukrayna’dan yılbaşına kadar çekilmeyeceğine işaret eden Peskov, "Bu söz konusu olamaz." dedi.

"RUSYA'YA YENİ BÖLGELER KATILDI"

Barış görüşmeleri için Ukrayna’nın "gerçekleri" kabul etmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunan Peskov, "Ukrayna tarafının uzun süre içinde şekillenen gerçekleri kabul etmesi gerekiyor. Bu gerçekler, Rusya’ya yeni bölgelerin katıldığına işaret ediyor. Bu gerçekleri göz önünde bulundurmadan çözüm sürecinde ilerleme sağlamak mümkün değil." diye konuştu.

PUTİN İLE Şİ ARASINDA YENİ TEMASLAR HAZIRLANIYOR

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yıl sonuna kadar yeni bir görüşme yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya, iki liderin sürekli temas halinde olduğu yanıtını verdi. Peskov, "Gerçekten de bu temasları devam ettirmeye hazırlanıyoruz. Bunun ne zaman ve nasıl gerçekleşeceği konusunda sizi bilgilendireceğiz." dedi.

4 BÖLGEDE REFERANDUM DÜZENLENMİŞTİ

Rusya savaş sürerken Ukrayna'dan ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin ülkeye katılımı için referandum düzenlemişti. Sözde referandumda tüm bölgelerde oy kullananların çoğundan Rusya'ya katılım için 'evet' oyu çıkmıştı.

(AA)

