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  4. Putin'in en güvendiği isimlerin başında geliyordu... Çeçen lider Ramazan Kadirov için 'komada' iddiası: Yüzü şişti, durumu ağır!

Putin'in en güvendiği isimlerin başında geliyordu... Çeçen lider Ramazan Kadirov için 'komada' iddiası: Yüzü şişti, durumu ağır!

17.09.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerin başında gelen ve Rusya-Ukrayna savaşında aktif görev alan Çeçen lider Ramazan Kadirov hakkında dikkat çekici bir istihbarat raporu yayımlandı. Söz konusu raporda Kadirov'un komaya girdiği ve böbreklerinde rahatsızlık olduğu belirtildi.

Putin'in en güvendiği isimlerin başında geliyordu... Çeçen lider Ramazan Kadirov için 'komada' iddiası: Yüzü şişti, durumu ağır!

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerden biri haline gelen Kadirov’un sağlık durumunun kötüye gittiği iddia edildi. Raporda Kadirov’un komaya girdiği ve böbreklerinde rahatsızlık olduğu belirtildi.

"KADİROV’UN SAĞLIK DURUMUNUN ÇOK AĞIR"

Sözcü'de yer alan habere göre; Kadirov’un aceleyle Moskova’dan Çeçenistan’a götürüldüğü ve burada tedavi altına alındığı kaydedilirken hastalığının da sürekli nüksettiği açıklandı. Ukrayna istihbaratı sözcüsü Andrey Yusov, “Kadirov’un sağlık durumunun çok ağır olduğuna dair bilgi var. Birkaç gündür hastalığı nüksetmiş durumda ve durumu ağır” dedi.

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HIZLA KİLO ALDI, YÜZÜ ŞİŞTİ

Son aylarda Kadirov’un bazı sağlık sorunları yaşadığına dikkat çeken uzmanlar, Kadirov’un hızla kilo aldığına ve yüzünün de şiştiğine vurgu yaptı. Mart ayında Kadirov’un hastalandığı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden doktorların tedavi ettiği de öne sürülmüştü.

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