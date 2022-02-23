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Putin'in hedefi başka mı? Polonya'dan çarpıcı yorum! "Ukrayna'yla yetinmeyecek"

23.02.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak bölgede gelişmeler tüm hızıyla devam ederken Rusya ve Ukrayna arasındaki krize ilişkin açıklamalar da birbiri ardına geliyor. Son olarak Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Morawiecki, Rusya’nın Ukrayna işgaliyle yetinmeyeceğini, daha batıya ilerleyeceğini savundu.

Putin'in hedefi başka mı? Polonya'dan çarpıcı yorum! "Ukrayna'yla yetinmeyecek"

Rusya ve Ukrayna krizinde olası savaş ihtimali tüm dünyanın gündeminde.Sıcak bölgeye ilişkin açıklamalar gelmeye devam ederken Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Morawiecki, TVP Word'e verdiği röportajda, "Rusya'nın Ukrayna'da salam taktiği (her boşluktan faydalanma) kullanmasından endişe ediyorum." ifadesini kullandı.

RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLAR

Kremlin yönetiminin hukuka, barışa ve demokrasiye karşı siyasi bir düzen kurmaya çalıştığını belirten Morawiecki, Batılı ülkeler arasında yaptırımlar konusunda yaklaşım farklılıkları bulunduğunu söyledi.

Morawiecki, "Bazı AB ülkeleri Rusya'ya karşı ağır yaptırımları desteklerken bazıları ise hafif yaptırımlarla başlayıp daha sonra bunları ağırlaştırmak istiyorlar. Ben bunu yanlış bir yaklaşım olarak görüyorum." açıklamasını yaptı.

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"AVRUPA'NIN DOĞUSUNDA JEOPOLİTİK STRATEJİLER YENİDEN TANIMLANIYOR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapabilecekleri karşısında NATO'nun rolünün birçok Batılı ülke tarafından giderek daha iyi anlaşıldığını ifade eden Morawiecki, Avrupa’nın doğusunda jeopolitik stratejilerin yeniden tanımlandığı vurgusunu yaptı.

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Polonya Başbakanı ayrıca Batılı müttefiklerini Ukrayna'dan muhtemel mülteci akını konusunda uyardı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Polonya Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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