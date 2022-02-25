Putin neden Ukrayna'yı işgal etti? Rusya Devlet Başkanı Putin ne istiyor?

Rusya ile Ukrayna savaşı her geçen saatte büyümeye devam ediyor. Bu sürecin nasıl sonlanacağını dünya merakla beklemekte. Rusya'nın Ukrayna'yı neden işgal ettiği, Rusya Devlet Başkanı Putin'in aslında Ukrayna'nın işgali ile ne istediği en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Vatandaşlar daha önce Rusya ile Ukrayna arasında ne olduğunu araştırıyor ve bu işgalin nedenini anlamaya çalışıyor. Rusya ve Ukrayna'ya karşı merak edilenleri haberimizde yer verdik...

PUTİN NEDEN UKRAYNA'YI İŞGAL ETTİ?

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın güneybatı kanadına komuta eden stratejik öneme sahip Ukrayna'nın Batı ile asimile olmasından korkuyordu. Ukrayna'nın NATO ile fazla yakınlaşmasını da istemiyordu. Bir yandan da Kiev'in AB ile gelişen bağlantılarına da karşı çıkıyor. Rusya'nın olaya bakışı şu şekilde Ukrayna basın özgürlüğünün olduğu, liderlerin özgür seçimlerle seçilebildiği demokratik bir ülke. Pratikte, Ruslar bu tür özgürlüklere sahip olmaması da ayrı bir neden.

PUTİN NE İSTİYOR?

Rusya Devlet Başknı Putin’in Ukrayna ile ilişkilerin iyileşmesi için 4 tane şart öne sürdü. Rusya Devlet Başkanı Putin, 22 Şubat tarihinde şu 4 şartı dile getirmişti;

Putin, Ukrayna’nın, Kırım’ın ilhakını tanımasını istedi ve “Birincisi, herkesin yapması gereken şey, Sivastopol ve Kırım’da yaşayan insanların iradesini tanımaktır” dedi ve şöyle devam etti:

“İkincisi, Ukrayna’nın NATO’ya alınmasına kesinlikle itiraz ediyoruz, çünkü bu bizim için bir tehdit oluşturuyor. Bu soruna en iyi çözüm Kiev yetkililerinin NATO’ya katılmayı reddetmeleri ve tarafsızlık fikrini hayata geçirmeleridir” “Üçüncüsü ki güncelliğini artık kaybetti, Donbas sorununun barışçıl müzakerelerle çözülmesi ve Minsk Anlaşmalarının uygulanması ile gerekliliği.

“En önemlisi ise dördüncüsü, sözde ortaklarımız mevcut Kiev makamlarına modern silahlar sevk ederse, yukarıda söylenen her şey bir saniyede tersine çevrilebilir. Bu nedenle en önemli nokta Ukrayna’nın askerden arındırılmasıdır.”

