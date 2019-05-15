Putin ve Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’i Rusya’nın Soçi kentinde ağırladı. Bir araya gelen liderler, ikili ilişkiler ve bölgesel sorunları tartıştı. Toplantı sırasında Putin, Avusturya’nın soğuk savaş döneminde başlayan tarafsızlık statüsünün Rusya ile ikili ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olduğunu ve olacağını söyledi. Putin, “Sayın Cumhurbaşkanı, 1955 Antlaşmasının imzalanmasını hatırlattınız ve Sovyetler Birliği bu alanda belirleyici bir rol oynadı. Avusturya sadece egemen bir ülke değil, aynı zamanda bir Avrupa devleti. Biz de bunu takdir ediyoruz. Zannediyorum ki bu gibi durumlarda ilişkilerimizin gelişmesine yardımcı olacaktır” dedi.

“ABD ile diyaloğa hazırız”

Putin görüşme sırasında ABD ile olan ilişkilere değindi. Putin, “ABD, diyalogun devamı için hazırsa, Rusya tüm tartışmalara açıktır” dedi. Avusturya Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlediği basın toplantısında da ABD ile diyaloğa değinin Putin, "Amerikan tarafı özel bir rejimle temaslara devam ettirmeye hazırsa, ben bu konu üzerine bir kaç kez konuştum, Rusya her yerde açık diyaloğun sürdürmesine hazırdır” ifadesini kullandı.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada İran’daki durumu Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile tartıştığını söyledi. Bellen, “ABD Dışişleri Bakanı’nın dünkü ziyareti hakkında görüşmemiz oldu. Aynı zamanda, İran’daki olaylar da dâhil olmak üzere birkaç meseleyi konuştuk” dedi. Bellen, ABD’nin İran’a karşı yaptığı yaptırımlara üzüldüklerini ifade ederek, “"Biliyorsunuz, Avrupa Birliği, FASD’nin kaldırılması ve ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları konusunda rahatsızlık duyuyor" dedi.