Putin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi, Erbil'de ENKS yetkilileriyle görüştü

İSTANBUL (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Irak'ın Erbil kentinde Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) yetkilileriyle "Suriye'deki son durumu" görüştü.

Bogdanov, Erbil ziyaretinin ikinci gününde ENKS yetkilileriyle Rusya'nın Erbil'deki Başkonsolosluk yerleşkesinde basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda yer alan ENKS Dış İlişkiler Sorumlusu İbrahim Bro, görüşme sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki Rus güçlerin durumu, Kürtlerin konumu ve yaşanan son gelişmelerle Suriye'de siyasi çözüm konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Bro, Bogdanov'un Suriye'de kapsamlı bir siyasi çözüme vurgu yaptığını ve ülkede tüm etnik ve dini unsurlar arasında kalıcı barış için yabancı güçlerin tümünün Suriye'den çıkması gerektiğine değindiğini aktardı.

Rus yetkilinin, ENKS olarak Suriye Anayasa Komitesi çerçevesinde Kürtlerin daha aktif bir rol oynamalarını istediğinin altını çizen Bro, Kürtlerin kendi durumları üzerinde yoğunlaşmasını talep ettiğini kaydetti.

Putin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Bogdanov, sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği Erbil'de dün de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve eski IKBY Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelmişti.

