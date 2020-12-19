Qualcomm SD875 yerine SD888 ismini tercih etti

Akıllı telefon pazarının mutfak bölümünde yer alan isimlerden biri olan Qualcomm şu aralar yeni üst seviye yongası üzerine yoğunlaşmış durumda. Bilindiği üzere Qualcomm her yıl iki farklı üst seviye yongayı kullanıma sunuyor. Örneğin 2020 yılında Snapdragon 865 ve 865+ yongaları kullanıma sunulmuştu.

Doğal olarak bu yıl ki beklenti de Qualcomm’un SD875’i satışa sunması yönündeydi. Fakat Qualcomm büyük bir sürprize imza atarak SD888’i tanıtmıştı.

Peki ABD merkezli yonga seti neden SD875 yerine SD888 isminde karar kıldı?

Dilerseniz şimdi bu konu hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunalım.

Bilindiği üzere Çin’de bazı sayıların uğurlu olduğuna inanılıyor. Bu rakamlardan birisi de 8. 8 Çin’de sonsuzluk anlamına gelen ve uğurlu kabul edilen rakamlardan biri. Qualcomm da bu durumu fırsata çevirerek SD875 ismi yerine SD888’ni kullanmayı tercih etmiş.

Burada bir başka amaç ise 2020 ile uğursuzlukların biteceğine gönderme yapılması. Elbette bu uğursuzluklar son bulur mu orası biraz meçhul diyebiliriz.